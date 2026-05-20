O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a aprovação de um financiamento que visa modernizar a infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Com um investimento de R$ 50 milhões, o projeto tem como objetivo ampliar a rede de fibra óptica em 23 estados, aumentando a extensão das rotas ópticas de 18 mil para 26 mil quilômetros.

Além disso, o número de data centers no país deve crescer de 85 para 255. A expansão da infraestrutura de telecomunicações é uma resposta ao aumento da demanda por tecnologias digitais, que tem sido impulsionada pelo avanço da inteligência artificial, da computação em nuvem e da internet das coisas.

A nova infraestrutura incluirá cinco novos estados: Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Acre e Rondônia. Essa ampliação é parte de um esforço maior para melhorar a conectividade em várias regiões do país.

Tecnologia utilizada

A infraestrutura utilizará cabos ópticos do tipo OPGW (Optical Ground Wire), que são instalados em linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Essa abordagem permite reduzir os custos de implantação das redes, aproveitando a infraestrutura existente do setor elétrico.

Essa solução é considerada eficiente, pois potencializa o uso de recursos já disponíveis, minimizando a necessidade de novas instalações. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, enfatizou que o apoio ao setor de telecomunicações é essencial para garantir que todos os cidadãos tenham acesso à internet de banda larga.

Ele destacou que a expansão da conectividade é fundamental para o futuro do país, contribuindo para a geração de empregos e oferecendo oportunidades para jovens que entram no mercado de trabalho. Essa visão demonstra a relevância da modernização da infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social.

O financiamento será concedido por meio do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), que foi criado pelo Governo Federal para estimular a inovação e fortalecer a indústria nacional.