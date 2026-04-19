O Brasil terá à disposição o terceiro melhor goleiro do planeta para disputar a Copa do Mundo de 2026. Trata-se de Alisson, titular da meta verde e amarela, que ficou com a terceira posição do ranking de melhores arqueiros da atualidade do jornal The Athletic.

Desde outubro do ano passado, o camisa 1 do Liverpool tem convivido com problemas físicos. Por essa razão, ele acabou perdendo boa parte da temporada, ficando de fora de momentos importantes dos Reds, como o mata-mata da Liga dos Campeões da Europa.

A questão mais recente aconteceu em março e acabou o tirando da Data Fifa. Diante desse histórico, a presença do goleiro no Mundial passou a ser colocada em xeque. O que seria um problema e tanto para a Seleção Brasileira, tendo em vista que ele é o titular absoluto do tećnico Carlo Ancelotti.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

Mas, de acordo com o The Athletic, Alisson deve se recuperar a tempo de voltar a jogar no início de maio. Se isso se concretizar, ele estará apto para atuar nas últimas partidas do Liverpool pela Premier League. Os Reds, inclusive, esperam contar com o paredão brasileiro no fechamento da campanha.

Saudável, o goleiro é um dos nomes certos na lista de 26 nomes de Ancelotti. Presente nas duas últimas Copas, de 2018 e 2022, o veterano de 33 anos de idade pode estar caminhando para sua última participação em Mundiais.

Alisson é o 3º melhor goleiro do mundo

Conforme destacado anteriormente, o brasileiro ocupa a terceira colocação no ranking dos melhores goleiros do mundo. Na avaliação do The Athletic, ele só está atrás de Courtois, do Real Madrid, e Donnarumma, do Manchester City. Confira o Top-10 abaixo: