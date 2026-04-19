Existe um cenário no interior paulista que tem despertado curiosidade justamente por fugir do padrão esperado para a região. No entanto, o que mais chama atenção é a imensidão das águas, criando uma paisagem que muitos chegam a comparar com o mar, algo incomum longe do litoral.

Esse lugar é a Represa de Jurumirim, situada na região sudoeste do estado de São Paulo. Formada a partir do represamento do rio Paranapanema, ela se consolidou como um dos maiores reservatórios paulistas e também como um destino turístico cada vez mais procurado.

Dimensões que surpreendem até visitantes

O tamanho da Represa de Jurumirim é um dos fatores que mais impressionam quem chega ao local pela primeira vez. São cerca de 1.286 quilômetros de margens, um número que ultrapassa em várias vezes a extensão do litoral paulista.

Além disso, a área coberta pelas águas chega a aproximadamente 449 km², colocando o reservatório entre os maiores do estado. Justamente por isso, a sensação ao observar o horizonte é de estar diante de algo muito maior do que uma simples represa.

Outro detalhe que reforça essa percepção é o comprimento, que alcança cerca de 100 quilômetros ao longo do território. Em alguns pontos, a largura passa dos três quilômetros, criando espaços amplos que lembram verdadeiras praias naturais.

Créditos: Wikimedia Commons

Turismo ganha força na região

Com o passar dos anos, a Represa de Jurumirim deixou de ser apenas uma estrutura funcional e passou a atrair visitantes em busca de lazer. No entanto, esse crescimento aconteceu de forma gradual, acompanhando o interesse por destinos mais tranquilos.

Atualmente, as margens oferecem estrutura com praias fluviais, marinas e áreas voltadas ao turismo familiar. Até mesmo atividades variadas passaram a fazer parte da rotina do local, como passeios de barco, pesca esportiva e uso de jet ski.

Outras práticas também ganharam espaço, incluindo stand up paddle, camping e experiências ligadas ao turismo rural. Esse movimento ajudou a impulsionar novos negócios e fortaleceu a economia das cidades ao redor.

A represa se estende por diversos municípios paulistas, o que contribui diretamente para o aumento do fluxo de visitantes. Justamente por isso, o destino consegue atender tanto quem busca aventura quanto quem prefere descanso.

Créditos: Wikimedia Commons

Função estratégica

Apesar do destaque no turismo, a Represa de Jurumirim nasceu com outro objetivo principal. Sua construção ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960, com foco no abastecimento de uma usina hidrelétrica.

A estrutura possui capacidade instalada de 98 megawatts, sendo importante para o sistema energético brasileiro. No entanto, sua atuação não se limita à geração de energia, já que também auxilia no controle hídrico do rio Paranapanema.

Esse papel estratégico garante o equilíbrio no fornecimento de água para outras usinas ao longo do rio. Ao mesmo tempo, permite que o reservatório seja utilizado para diferentes finalidades, sem perder sua importância original.

Com todas essas características, a Represa de Jurumirim segue ganhando destaque no interior paulista. E justamente por unir grandeza, utilidade e beleza natural, o local continua atraindo cada vez mais visitantes ao longo dos anos.