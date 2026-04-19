O salário mínimo no Brasil passou a ser de R$ 1.621 em 2026. Um aumento de aproximadamente R$ 100 ao que era pago anteriormente. Enquanto isso, na Alemanha a realidade é bem diferente e a população recebe uma quantia muito maior.

Em 2025, o salário mínimo alemão era de € 12,82 brutos por hora. Considerando a carga horária de 40 horas semanais, o trabalhador recebe cerca de € 2.222,00 por mês, o que na cotação atual, trazendo para a realidade brasileira, corresponde a R$ 13 mil.

No território germnânico, o salário mínimo é definido de maneira semelhante a de outros países: com o objetivo de garantir uma remuneração mínima bruta por hora. A exceção à regra se aplica ao pagamento feito a menores de 18 anos de idade, sem formação profissional e determinados programas de estágio ou aprendizagem.

Créditos: Unplash/Maheshkumar Painam

Desde 2015, as cifras atreladas ao salário mínimo alemão são estabelecidas pela Lei do Salário Mínimo (MiLoG) e regulamentadas pela Comissão Independente de Salário Mínimo (Mindestlohnkommission em alemão). O último reajuste entrou em vigor em janeiro de 2025, quando a hora saltou de € 12,41/hora para € 12,82.

A cada dois anos a Comissão do Salário Mínimo se reúne para propor ajustes ao Governo Federal. Ela é formada por representantes de empregadores e sindicatos (com direito a voto), além de um presidente e especialistas acadêmicos.

Salário mínimo no Brasil aumentou R$ 100

Conforme destacado anteriormente, o salário mínimo brasileiro foi reajustado no começo do ano, passando de R$ 1.518 para R$ 1.621 – um aumento de 6,79%. A alteração foi divulgado pelo Decreto 12.797/2025 publicado pelo Diário Oficial da União.

Para a realidade do país, trata-se de uma mudança importante, uma vez que R$ 100 gera impacto no orçamento de grande parte de população. Mas na comparação com nações como a Alemanha, fica evidente que o cenário ainda está distante do ideal.