Uma mudança silenciosa nos bastidores do futebol europeu passou a chamar atenção nos últimos dias, justamente por envolver um nome que representa muito mais do que promessa. Até mesmo fora das quatro linhas, decisões recentes começaram a evidenciar o novo patamar alcançado.

Aos 18 anos, Lamine Yamal optou por deixar seu antigo apartamento e se mudar para uma mansão avaliada em cerca de 11 milhões de euros. O imóvel fica em Esplugues de Llobregat e já pertenceu a Gerard Piqué e Shakira, sendo um dos mais conhecidos da região de Barcelona.

Mudança após susto em casa

A decisão não aconteceu de forma planejada desde o início, mas sim após um episódio que gerou preocupação. O jogador vivia com o primo Moha quando suspeitou de uma tentativa de invasão e chegou a acionar a polícia, no entanto a situação acabou sendo classificada como um falso alarme.

Mesmo sem confirmação de perigo real, o impacto foi imediato na rotina do atleta. Segundo o podcast Las Mamarazzis, apresentado por Laura Fa e Lorena Vázquez, o episódio foi tratado como a “gota d’água”, justamente por levantar dúvidas sobre segurança.

A partir disso, a decisão de mudança ganhou força nos bastidores. Até mesmo o clube entrou na situação, acionando protocolos internos e enviando seu chefe de segurança para avaliar o novo imóvel e sugerir medidas preventivas adicionais.

Créditos: Reprodução/Instagram (Lamine Yamal)

Mansão de luxo chama atenção

Construída em 2012, a propriedade escolhida impressiona pelo tamanho e pela estrutura oferecida. O local conta com três edifícios diferentes, além de 12 quartos, o que reforça o nível elevado de conforto disponível.

Entre os destaques, estão uma quadra de tênis e piscinas interna e externa, ampliando as possibilidades de lazer no dia a dia. Até mesmo um estúdio de gravação faz parte do espaço, herança direta do período em que Shakira utilizava o local para compor e gravar músicas.

Pessoas próximas afirmam que Yamal ficou encantado com o novo lar desde o primeiro momento. No entanto, vizinhos já comentam de forma bem-humorada que o ambiente pode se tornar palco de eventos mais frequentes no futuro.

A estrutura também deve passar por mudanças em breve, justamente para se adaptar à rotina do jogador. Existe a intenção de transformar parte da mansão em um centro pessoal de treinamento, incluindo academia, área de fisioterapia e espaços voltados ao bem-estar.

Salário milionário e status global

O momento vivido fora de campo acompanha diretamente a fase financeira da carreira do atleta. De acordo com o site The Athletic, o contrato atual pode render ganhos próximos de 40 milhões de euros por temporada, considerando metas e bônus.

A base fixa gira em torno de 30 milhões de euros anuais, valor que por si só já coloca o jogador entre os mais bem pagos do elenco. Além disso, o acordo inclui luvas pela renovação contratual, que agora se estende até 2031.

Créditos: Reprodução/Instagram (Lamine Yamal)

Nos bastidores, o jovem também busca ampliar sua participação dentro de campo. Há o interesse em assumir mais protagonismo, incluindo presença em cobranças de faltas e pênaltis, refletindo justamente a confiança adquirida.

O reconhecimento não se limita ao clube e aparece também em estudos internacionais. O CIES Football Observatory colocou Yamal no topo da lista dos jogadores mais valiosos do mundo, com valor estimado em 343,1 milhões de euros.

Esse cenário reforça uma transformação clara na carreira do atleta. Justamente por isso, a nova mansão não representa apenas uma mudança de endereço, mas sim um símbolo de status, crescimento e de uma fase que vai muito além do futebol.