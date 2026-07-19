CBF está em destaque nas últimas atualizações divulgadas sobre o assunto. A Confederação Brasileira de Futebol e os clubes das Séries A e B, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e cia, irão moldar as novas regras do Campeonato Brasileiro de 2027.

Este processo colaborativo busca consolidar o futuro da Liga do Futebol do Brasil, um avanço notável na governança esportiva. As discussões, que prometem transformar o cenário futebolístico Nacional, ocorrerão ao longo de cinco reuniões estratégicas.

Os temas e o cronograma dos encontros: CBF

As conversas começarão em 10 de agosto, quando o foco será a arbitragem. Outros encontros estão agendados para 14 de setembro. Isso acaba discutindo a organização das competições, e 13 de outubro, abordando licenciamento e infraestrutura.

A agenda continua em 9 de novembro, com o tema “realização das partidas”. E se encerra em 7 de dezembro, focando em governança, fiscalização e integridade.

Mudanças em análise e a “lei Vini jr.”

A possibilidade de implementar a chamada “lei Vini Jr.”, já adotada pela Ifab. E usada na Copa do Mundo de 2026, será um dos pontos cruciais.

Esta norma prevê a expulsão de atletas que cubram a boca ao se comunicar com adversários, em atitudes provocativas. Conmebol e Uefa, por sua vez, decidiram não aplicar esta alteração em seus respectivos torneios.

A Liga única e a busca por inspiração internacional

A formação de uma Liga única permanece como um dos principais objetivos destas reuniões. O tema ganhou força após um encontro institucional realizado em abril, no Rio de Janeiro, com diversos representantes do Futebol.

A CBF busca inspiração nas melhores práticas internacionais, incluindo modelos de gestão da Inglaterra. Alemanha, Espanha e Estados Unidos, para o desenvolvimento do Regulamento e da estrutura da Liga.

Fortalecimento da governança e participação dos clubes

A iniciativa, que conta com a participação direta dos clubes, representa um esforço para fortalecer a governança do Futebol Brasileiro. Segundo o presidente da CBF, Samir Xaud.

A construção coletiva reflete uma mudança na relação entre a entidade e as equipes. Esta abordagem visa estabelecer regras mais claras sobre integridade esportiva, licenciamento de clubes e sustentabilidade financeira do esporte.