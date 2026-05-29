Os trabalhadores brasileiros têm até o dia 1º de junho para realizar o saque do saldo residual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Este benefício é destinado àqueles que aderiram ao saque-aniversário e que tiveram seus contratos de trabalho encerrados ou suspensos desde 2020.

É importante que os beneficiários estejam atentos a esse prazo para garantir o acesso aos valores disponíveis. A liberação do saldo residual do saque-aniversário é específica para trabalhadores que se inscreveram nessa modalidade.

Para ter direito ao saque, é necessário que o contrato de trabalho tenha sido encerrado ou suspenso entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. Além disso, é imprescindível que ainda haja saldo disponível no FGTS. Portanto, os trabalhadores devem verificar sua situação para saber se podem acessar esse benefício.

Como consultar o saldo

Para consultar o saldo disponível no FGTS, os trabalhadores devem utilizar o aplicativo oficial do FGTS, que permite acessar informações sobre contas e valores. O uso do aplicativo é uma forma prática e segura de verificar a situação do fundo.

Caso o trabalhador encontre dificuldades ou tenha dúvidas, é aconselhável que procure uma agência da Caixa Econômica Federal para obter orientações diretamente com os atendentes. É fundamental que os trabalhadores permaneçam atentos a possíveis fraudes relacionadas ao saque do FGTS.

Mensagens recebidas por aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, oferecendo suposta liberação de valores devem ser vistas com desconfiança. A orientação é que os beneficiários evitem clicar em links ou fornecer informações pessoais a desconhecidos. A consulta deve ser feita sempre por meios oficiais, garantindo a segurança dos dados.

O saque do FGTS pode ser uma importante fonte de recursos financeiros para os trabalhadores, especialmente em momentos de necessidade. O acesso a esses valores pode ajudar a cobrir despesas emergenciais ou a realizar investimentos pessoais.

Por isso, é essencial que os trabalhadores estejam cientes de seus direitos e aproveitem as oportunidades oferecidas pela legislação, respeitando os prazos estipulados para a retirada dos valores.