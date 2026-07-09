O Corinthians está se movimentando nos bastidores para algumas mudanças no elenco. Vale destacar que o Timão ainda tem três disputas após a pausa para Copa do Mundo: Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Sobre o tema atletas, o alvinegro está próximo de assinar contrato com atacante, além da busca pela saída de um centroavante.

Começamos pela assinatura de um novo contrato. O Timão está próximo de garantir a permanência de uma de suas promessas das categorias de base. O clube avançou nas negociações para renovar o contrato do atacante Luiz Fernando, de 18 anos, e as conversas caminham de forma positiva.

A diretoria alvinegra apresentou uma proposta ao estafe do jogador, que respondeu com uma contraproposta. Apesar dos ajustes ainda em discussão, há otimismo entre as partes para que um acordo seja fechado nos próximos dias.

Luiz Fernando vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica de Fernando Diniz e já participa de treinamentos com o elenco profissional, ao lado de outros jovens talentos, como Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim.

O bom desempenho do atacante também chamou a atenção de clubes do futebol europeu, fator que levou o Corinthians a acelerar o processo de renovação contratual para evitar o risco de perder a joia da base.

⚠️ | O Corinthians está em negociações avançadas para renovar o contrato do atacante Luiz Fernando, de 18 anos. Segundo apuração do Meu Timão, o clube apresentou uma proposta ao estafe do jogador, que respondeu com uma contraproposta, e as partes demonstram otimismo por um… pic.twitter.com/vZjLqyjt8r — Meu Timão (@MeuTimao) July 9, 2026

Centroavante que não está agradando pode estar de saída

Enquanto uns ganham a chance de permanecer, outros podem sair. Esse é o caso de Pedro Raul, que não vem agradando a torcida e nem mesmo a comissão técnica. Tanto é, que o Corinthians está em busca de um novo rumo para o jogador.

A diretoria alvinegra tem oferecido o jogador a clubes do futebol brasileiro e também do exterior, com o objetivo de negociar sua saída ainda nesta janela de transferências, segundo informações do jornalista Samir Carvalho.

🦅🛒 PEDRO RAUL NO MERCADO! | O Corinthians segue oferecendo o atacante Pedro Raul, de 29 anos, a diversos clubes do futebol brasileiro e do exterior em busca de um novo destino para o atleta.



Um dos clubes que demonstraram interesse foi o Fortaleza. As exigências da diretoria… pic.twitter.com/vmmFsnpfWN — Time do Povo (@povotime1910) July 9, 2026

Entre as equipes que demonstraram interesse está o Fortaleza, que avalia a possibilidade de contratar o centroavante. No entanto, o Corinthians mantém uma condição considerada indispensável para fechar qualquer acordo.

Caso a negociação seja por empréstimo, o clube interessado deverá assumir integralmente os salários e demais custos relacionados a Pedro Raul. A exigência faz parte da estratégia da diretoria para reduzir a folha salarial e abrir espaço no elenco para possíveis reforços.