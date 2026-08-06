Os estudantes participantes do programa Pé-de-Meia já podem verificar a situação da parcela de agosto de 2026 pelos canais oficiais. A consulta informa se o benefício foi aprovado, está em processamento ou possui alguma pendência. O acompanhamento pode ser feito antes do início dos pagamentos previstos para o fim do mês.

Além do aplicativo Caixa Tem, as informações também estão disponíveis no portal oficial do Ministério da Educação e no aplicativo Benefícios Sociais CAIXA. As plataformas permitem acompanhar a análise do incentivo e conferir a previsão de depósito. Cada canal apresenta informações específicas sobre o benefício.

Como verificar a situação da parcela

No portal do MEC, o estudante deve acessar a área de consulta utilizando a conta Gov.br vinculada ao próprio CPF. Após o login, o sistema exibe a situação da participação no programa e o andamento das parcelas. Também podem aparecer avisos sobre pendências cadastrais ou necessidade de aguardar nova atualização.

Quem prefere utilizar o Caixa Tem pode consultar o saldo, o extrato e as notificações da conta digital aberta para o programa. Quando o pagamento é liberado, o crédito passa a constar na movimentação bancária. Caso a análise ainda esteja em andamento, o valor poderá não aparecer imediatamente.

O aplicativo Benefícios Sociais CAIXA oferece outra alternativa para acompanhar o calendário e a situação dos incentivos. A ferramenta reúne informações sobre benefícios administrados pela instituição financeira. O acesso pode ser feito com a mesma conta utilizada em outros serviços da Caixa, quando disponível.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pagamentos seguem calendário de agosto

Os depósitos destinados aos estudantes do ensino médio regular estão programados para ocorrer entre os dias 24 e 31 de agosto. O calendário será organizado conforme o mês de nascimento de cada beneficiário. O incentivo de frequência corresponde ao valor de R$ 200 para quem atende aos critérios do programa.

Para receber a parcela, o estudante deve manter frequência escolar mínima de 80% no período considerado pelo Ministério da Educação. Também é necessário que os dados de matrícula e cadastro estejam corretos. Caso exista alguma divergência, a orientação é procurar a secretaria da escola para solicitar a conferência das informações antes do próximo processamento do benefício.