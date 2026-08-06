O Manchester City colocou Pedro Neto na lista de possíveis reforços. Caso acerte a venda de Savinho para o Tottenham, o que poderá acontecer em breve, o clube azul de Manchester pode ir atrás do atacante português de 26 anos do Chelsea para compensar a baixo.

Conforme noticiou o jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos do mercado da bola, o Tottenham também está interessado no lusitano. Ele visto justamente como uma alternativa caso a contratação de Savinho não aconteça. O brasileiro é um sonho antigo dos Spurs, que têm investido alto para se reforçar nesta janela.

Os Citizens, porém, foram os que fizeram contato direito com o estafe do ponta para entender sua situação atual e as condições de negócio. Por enquanto, as tratativas estão em estágio inicial e nenhuma proposta foi apresentada. Neto é uma indicação do técnico Enzo Maresca, que o comandou enquanto esteve no Stamford Bridge.

O contrato do atacante com os Blues é válido até meados de 2031. Para tirá-lo do Wolverhampton, em 2024, a agremiação londrina desembolsou 60 milhões de euros. Portanto, não deve aceitar menos que isso para liberá-lo agora.

Créditos: Instagram/Savinho

City pode vender Savinho para o Tottenham

O City está disposto a liberar Savinho nesta janela de transferências. Diferentemente do período de contratações anterior, no qual fechou as portas para rival de Londres completamente. No entanto, faz jogo duro para liberá-lo.

As informações dão conta de que o clube de Manchester não aceita menos que 60 milhões de euros (cerca de R$ 353 milhões) para avançar nas negociações. O Tottenham quer muito contar com o ponta brasileiro e, por isso, insiste nas tratativas.

Mas os Spurs possuem alternativas para caso não dê certo. Além de Pedro Neto, quem também é alvo do time londrino é Andreas Schjelderup, norueguês que se destacou na Copa do Mundo e que defende o Benfica. Os portugueses pedem 55 milhões de euros (R$ 321 milhões) por ele.