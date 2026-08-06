Nesta quarta-feira (5), o Cruzeiro confirmou a contratação de Wesley, que chegou a ser apontado como reforço certo do Corinthians. Enquanto isso, o Atlético-MG segue em busca de novas peças para qualificar seu elenco e agora mira uma peça importante do Flamengo.

A negociação de Wesley foi marcada por reviravoltas. A Raposa se interessou primeiro e chegou a encaminhar sua contratação junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. No entanto, o Corinthians, clube do coração do jogador, entrou na jogada e mudou o cenário. Acontece que o Timão está impedido de registrar novos atletas e, por essa razão, não concluiu a movimentação.

Diante desse impasse envolvendo a equipe paulista e das lesões de Sinisterra e Gabriel Pec, o Cabuloso resolveu retomar as conversas. O acordo com Nassr é de empréstimo por um ano com opção de compra. A equipe celeste ficará responsável por R$ 800 mil do salário do atleta, enquanto os sauditas vão bancar R$ 400 mil.

Já pelos lados do Galo, a novidade envolve o atacante Luiz Araújo, do Flamengo. Segundo informações do Canal Eu Acredito, o ponta é tratado como um dos principais alvos da agremiação alvinegra para fortalecer o setor ofensivo nesta janela de transferências, que se encerra no dia 11 de setembro.

Créditos: Instagram/Luiz Araújo

Galo confia em um desfecho positivo

Ainda de acordo com a fonte, existe um clima de confiança da diretoria atleticana em relação a um desfecho positivo. Luiz é um sonho antigo do clube, que tentou tirá-lo do Fla em outra oportunidade. Na ocasião, ele era considerado uma peça importante do plantel rubro-negro e, por conta disso, as conversas não avançaram.

Agora, o cenário é diferente. O atacante perdeu espaço com a chegada do técnico Leonardo Jardim e perdeu a relevância que tinha. O Atlético, não falou nada a respeito da possibilidade. O Mengão, por sua vez, negou a informação por meio do diretor José Boto.