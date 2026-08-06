Muitas pessoas acreditam que possuir uma casa própria impede o acesso ao Bolsa Família, mas essa informação não é verdadeira. A propriedade de um imóvel não elimina o direito ao benefício. O principal requisito continua sendo a renda mensal por integrante da família.

Para participar do programa, a renda por pessoa deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês. Além desse limite, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único com as informações atualizadas. O cumprimento das exigências nas áreas de saúde e educação também faz parte das regras.

Critérios para receber o benefício

O Cadastro Único é a principal porta de entrada para o Bolsa Família e para outros programas sociais. O registro deve ser realizado em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em um posto de atendimento do município. Sempre que houver mudanças na família ou na renda, os dados precisam ser atualizados.

O cálculo da renda considera todos os ganhos mensais das pessoas que vivem na mesma residência. Após somar os rendimentos, o valor é dividido pelo número de moradores da casa. Se o resultado ficar dentro do limite estabelecido, a família poderá atender ao critério financeiro do programa.

Outro ponto importante é o cumprimento das chamadas condicionalidades. Crianças e adolescentes devem manter a frequência escolar exigida, enquanto gestantes e crianças precisam seguir o acompanhamento de saúde e vacinação. Essas medidas são acompanhadas periodicamente pelo Governo.

Créditos: MDAS/Divulgação

Situações que podem levar ao bloqueio

O benefício pode ser bloqueado ou cancelado quando a renda ultrapassa os limites previstos ou quando o cadastro apresenta informações desatualizadas. Também há risco de suspensão em casos de dados incorretos ou do descumprimento das exigências do programa. Por isso, manter as informações corretas é essencial.

Famílias que conseguem aumentar a renda nem sempre deixam de receber o benefício imediatamente. Em determinadas situações, elas podem permanecer no programa pela Regra de Proteção, recebendo parte do valor por um período determinado. Essa medida busca oferecer mais segurança durante a transição para uma condição financeira mais estável.