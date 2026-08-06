O São Paulo oficializou nesta quinta-feira a chegada do zagueiro português Domingos Duarte após a liberação do clube pela Fifa. O defensor, que estava livre no mercado, assinou contrato com o Tricolor válido até julho de 2028.

A contratação do atleta de 31 anos ocorreu após um período de negociações intensas entre a diretoria e o jogador. Domingos Duarte chega ao CT da Barra Funda sem custos de transferência, reforçando o modelo financeiro adotado pelo clube em 2026.

O zagueiro já treinava no centro de treinamento enquanto aguardava a resolução de um transfer ban envolvendo a Lazio. A punição foi retirada na manhã desta quinta-feira, permitindo o registro oficial do novo reforço no sistema da CBF.

Integração ao elenco e experiência internacional: São Paulo

A chegada do português ameniza a lacuna deixada por Alan Franco, negociado recentemente com o Tigres, do México. O sistema defensivo tornou-se uma prioridade técnica após o clube avaliar necessidades urgentes no mercado da bola.

O defensor possui passagens por Granada e Deportivo La Coruña, na Espanha, além de ter atuado pelo Getafe até junho deste ano. Com 113 partidas pela equipe espanhola, o atleta traz rodagem e vivência adquirida em ligas europeias competitivas.

Carlos Coronel, Aurélio Buta e Cauly agora têm a companhia de Domingos Duarte, o décimo reforço anunciado pelo São Paulo nesta temporada. O clube segue monitorando o mercado para identificar possíveis oportunidades adicionais ao setor defensivo.

Aposta em talentos formados em Cotia

Enquanto o setor defensivo recebe novas peças, a comissão técnica de Dorival Júnior observa a evolução de Matheus Ferreira. O volante participou de treinos com o grupo principal nesta semana devido ao forte interesse de clubes internacionais.

O interesse do exterior forçou a diretoria a intensificar o acompanhamento sobre o atleta, visando valorizar o volante antes de definir seu futuro. Matheus Ferreira foi titular na final da Copa São Paulo e é considerado uma das promessas de Cotia.

A maturidade tática e a qualidade na saída de bola fazem do jovem uma alternativa para o calendário apertado. O jogador aguarda sua primeira convocação para uma partida oficial, etapa final para consolidar seu espaço no time profissional.

O contrato com Domingos Duarte segue vigente até o meio de 2028. Enquanto a comissão técnica define a utilização dos jovens da base nas próximas rodadas.