Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base de 2024, continuam sendo realizados conforme o cronograma definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A próxima etapa ocorre no dia 15 deste mês, quando o benefício será liberado para os trabalhadores nascidos em julho e agosto. O valor do abono varia de R$ 136 a R$ 1.621, dependendo da quantidade de meses trabalhados com carteira assinada em 2024.

Quem exerceu atividade remunerada durante todo o ano tem direito ao valor integral. As informações sobre o benefício podem ser consultadas por meio da Carteira de Trabalho Digital.

De acordo com o governo federal, os pagamentos tiveram início em fevereiro e os recursos permanecerão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026. A expectativa é atender cerca de 25,4 milhões de trabalhadores ao longo do calendário, com uma liberação total estimada em R$ 32 bilhões.

Créditos: Bruno Peres/Agência Brasil

Como o pagamento é realizado

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o benefício é depositado diretamente em conta-corrente, conta poupança ou conta digital social da Caixa Econômica Federal. Quem não possui conta pode sacar os valores em agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Já os servidores públicos recebem o Pasep por meio do Banco do Brasil, preferencialmente via crédito em conta, transferência eletrônica (TED) ou Pix. Caso não possuam conta bancária, o saque pode ser efetuado presencialmente nas agências da instituição.

Quem tem direito ao abono salarial

Para receber o benefício, o trabalhador deve atender aos seguintes critérios:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias em 2024;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante o ano-base;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Rais ou no eSocial.

Neste ano, as regras ficaram mais restritivas. Anteriormente, o limite de renda para acesso ao benefício correspondia a até dois salários mínimos. Agora, o teto foi fixado em R$ 2.766 de remuneração média mensal.

Os trabalhadores podem verificar valores, datas de pagamento e o banco responsável pelo crédito por meio da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br, além dos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Na Carteira de Trabalho Digital, basta acessar a plataforma utilizando CPF e senha Gov.br, selecionar a opção “Benefícios” e, em seguida, clicar em “Abono Salarial”.

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026