O Palmeiras não pretende fazer muitas movimentações na janela de transferências de julho, a segunda da temporada de 2026. Além do zagueiro Alexander Barboza, já anunciado, o clube paulista tem como objetivo a contratação de mais um jogador: Danilo, um velho conhecido da torcida que canta e vibra.

Hoje no Botafogo, o volante de 25 anos de idade é o grande sonho do Verdão para a sequência da jornada. Segundo informações do portal Nosso Palestra, a diretoria alviverde mantém conversas com o estafe do atleta e tem esperanças em relação a um desfecho positivo após a Copa do Mundo.

Em alta, o meio-campista foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato. Cria das categorias de base palmeirenses, o volante vê com bons olhos a possibilidade de retornar. Isso, porém, dependerá do nível de interesse do mercado europeu em seu futebol.

O Glorioso, por sua vez, não dificultará a venda, tendo em vista que atravessa um momento financeiro delicado e precisa de dinheiro. O time carioca, no entanto, quer fazer o máximo de grana possível: algo entre € 35 milhões e € 40 milhões (R$ 205 milhões a R$ 235 milhões aproximadamente).

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Condição para o Palmeiras ir atrás de mais reforços

Tirando Danilo, o Verde não deve ir atrás de mais ninguém. Qualquer movimentação nesse sentido só acontecerá caso alguma peça importante do elenco seja vendida e se pintar a famosa “oportunidade de mercado” no decorrer da janela de transferências.

Fora isso, o plantel seguirá o mesmo até dezembro. Aliás, a diretoria palmeirense tem avançado nas negociações junto aos estafes de Gustavo Gómez e Murilo para assegurar a permanência da dupla de zaga titular da equipe de Abel Ferreira.

Uma das grandes forças dos cenários nacional e continental, o Palestra lidera o Campeonato Brasileiro e está vivo nos mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil.