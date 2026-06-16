Muitos trabalhadores passam por uma situação que poucos esperam, mas é real: a falência da empresa. Neste caso, o funcionário deixa de ter o emprego e ainda fica com algumas questões em mente, uma delas diz respeito ao FGTS. Afinal, é possível receber se a organização faliu devendo fundo de garantia?

Descobrir que a empresa encerrou as atividades deixando pendências no Fundo de Garantia pode gerar insegurança, mas a legislação brasileira garante mecanismos para que o trabalhador busque a recuperação desses valores.

O que acontece com o FGTS?

O FGTS é um direito assegurado aos trabalhadores com carteira assinada. Mensalmente, a empresa deve depositar o equivalente a 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal.

Caso a empresa entre em falência sem realizar os depósitos devidos, esses valores passam a ser considerados créditos trabalhistas e recebem proteção especial no processo judicial de falência.

Créditos: Divulgação/Caixa

O que fazer se a empresa não pagou o FGTS?

Ao identificar a ausência dos depósitos, o trabalhador deve adotar algumas medidas iniciais:

Consultar o extrato do FGTS por meio do aplicativo da Caixa;

Reunir documentos que comprovem o vínculo empregatício, como carteira de trabalho e contracheques;

Buscar orientação de um advogado trabalhista ou do sindicato da categoria.

Recuperação do FGTS de uma empresa falida?

O processo geralmente envolve algumas etapas:

Reunir documentos que comprovem o vínculo de trabalho e os depósitos não realizados; Solicitar a habilitação do crédito no processo de falência da empresa; Ingressar com ação trabalhista para reconhecimento da dívida, se necessário; Acompanhar o andamento do processo judicial.

Embora os processos de falência possam levar algum tempo, os trabalhadores têm prioridade no recebimento dos valores devidos. A legislação estabelece que os créditos trabalhistas estão entre os primeiros na ordem de pagamento. De forma geral, a sequência é a seguinte:

Créditos trabalhistas, como salários, FGTS, férias e 13º salário;

Créditos com garantia real;

Débitos tributários;

Demais credores, incluindo fornecedores e instituições financeiras sem garantias específicas.

Isso significa que, em regra, os trabalhadores têm preferência em relação a outros credores.

Vale a pena entrar com ação trabalhista?

Sim. Mesmo em situação de falência, a empresa pode possuir patrimônio e bens que serão utilizados para quitar dívidas. O processo trabalhista também é importante para formalizar o crédito do trabalhador e garantir sua inclusão na lista de pagamentos prioritários.

Como funciona a recuperação do FGTS pela Justiça?

Quando os valores não podem ser liberados administrativamente, o Judiciário pode:

Reconhecer a existência da dívida;

Incluir o trabalhador entre os credores prioritários;

Determinar o pagamento conforme os recursos obtidos com a venda de bens da empresa.

Outra informação importante para se ter em mente é sobre determinadas situações, que a Caixa Econômica Federal também pode liberar valores do FGTS mediante decisão judicial.