O Santos desembolsou uma grana alta para contratar reforços na primeira janela de transferências da temporada de 2026. Os movimentos não deram muito certo. Por isso, o técnico Cuca espera receber mais quatro peças agora no meio do ano para recalcular a rota e suprir as carências do elenco.

Segundo as informações recentes, o comandante alvinegro deseja quatro contratações: um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante e mais um meio-campista. O entendimento é de que as questões mais importantes do plantel estão relacionadas a essas posições e é preciso ir ao mercado com a intenção de supri-las.

Como a situação financeira do clube não é das melhores, o Peixe terá que ser preciso nas movimentações. As aquisições de direitos econômicos não podem pesar muito no bolso, o que faz dos empréstimos e acordos com atletas livres no mercado as melhores opções neste momento para a agremiação da Vila Belmiro.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

Os reforços são essenciais para a disputa da segunda metade da temporada. O primeiro turno ruim deixa o Santos em situação delicada no Brasileirão, brigando contra a zona do rebaixamento mais uma vez. Além do campeonato de pontos corridos, a equipe ainda tem pela frente as disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Santos gastou fortuna em reforços

Em sete reforços contratados para fortalecer o plantel, o Alvinegro Praiano gastou nada menos que R$ 126 milhões. O valor não leva em conta os salários, que no caso de alguns atletas, chegam à casa de R$ 1 milhão por mês.

Um dos exemplos de contratações mal-sucedidas é Zé Rafael. Adquirido junto ao Palmeiras, por R$ 15 milhões, o meio-campista ainda não disse a que veio e soma apenas 40 jogos e dois gols vestindo o uniforme santista. Rony, outro ex-Verdão, é um exemplo ainda mais caro: R$ 18 milhões.