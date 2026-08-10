Clube campeão europeu está interessado em contar com Endrick na próxima temporada. Sem espaço para continuar fazendo parte do elenco galáctico, agora comandado por José Mourinho, o atacante brasileiro pode ser emprestado pelo Real Madrid nesta janela de transferências.
Tendo isso em vista, um dos possíveis destinos para o garoto de 19 anos de idade é o Aston Villa, da Inglaterra. Campeão da Uefa Europa League na jornada passada, o time de Birmingham é um dos interessados em contar com ele no plantel conforme noticiou o jornal The Sun.
A cria do Palmeiras, porém, não chegaria ao Villa Park para ser titular da equipe treinada por Unai Emery. Pelo menos em um primeiro momento, o jovem ficaria como alternativa a Ollie Watkins titular da posição. Ou seja, precisaria conquistar seu espaço entre os onze iniciais.
Além do Villa, quem também quer contar com Endrick na temporada que está por vir é a Roma, da Itália. Diferentemente do concorrente inglês, a Loba seria uma opção mais acessível para ele buscar uma titularidade logo de cara. Mas, pelo menos por enquanto, nada está definido em relação ao futuro do atleta.
Endrick dificilmente terá espaço no Real Madrid
Com a volta de José Mourinho ao comando do Real, acreditava-se que o atacante brasileiro pudesse fazer parte do elenco galáctico e, consequentemente, ter mais espaço para jogar. Mas com a contratação de Carlos Espí, um centroavante clássico, tudo indica que o jovem não se encaixa nas características desejadas pelo português para a posição.
Por essa razão, uma nova saída por empréstimo surge no horizonte como alternativa para o garoto ter minutos em campo e continuar evoluindo. O período vivido no Lyon, na jornada passada, mostra que esse pode ser o caminho a ser tomado por ele e por seu estafe.
Caso contrário, a chance de ser esquecido no banco de reservas do Bernabéu novamente é grande, a exemplo do que se viu quando Xabi Alonso esteve à frente do time.
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