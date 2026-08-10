Clube campeão europeu está interessado em contar com Endrick na próxima temporada. Sem espaço para continuar fazendo parte do elenco galáctico, agora comandado por José Mourinho, o atacante brasileiro pode ser emprestado pelo Real Madrid nesta janela de transferências.

Tendo isso em vista, um dos possíveis destinos para o garoto de 19 anos de idade é o Aston Villa, da Inglaterra. Campeão da Uefa Europa League na jornada passada, o time de Birmingham é um dos interessados em contar com ele no plantel conforme noticiou o jornal The Sun.

A cria do Palmeiras, porém, não chegaria ao Villa Park para ser titular da equipe treinada por Unai Emery. Pelo menos em um primeiro momento, o jovem ficaria como alternativa a Ollie Watkins titular da posição. Ou seja, precisaria conquistar seu espaço entre os onze iniciais.

Além do Villa, quem também quer contar com Endrick na temporada que está por vir é a Roma, da Itália. Diferentemente do concorrente inglês, a Loba seria uma opção mais acessível para ele buscar uma titularidade logo de cara. Mas, pelo menos por enquanto, nada está definido em relação ao futuro do atleta.

Créditos: Instagram/Endrick

Endrick dificilmente terá espaço no Real Madrid

Com a volta de José Mourinho ao comando do Real, acreditava-se que o atacante brasileiro pudesse fazer parte do elenco galáctico e, consequentemente, ter mais espaço para jogar. Mas com a contratação de Carlos Espí, um centroavante clássico, tudo indica que o jovem não se encaixa nas características desejadas pelo português para a posição.

Por essa razão, uma nova saída por empréstimo surge no horizonte como alternativa para o garoto ter minutos em campo e continuar evoluindo. O período vivido no Lyon, na jornada passada, mostra que esse pode ser o caminho a ser tomado por ele e por seu estafe.

Caso contrário, a chance de ser esquecido no banco de reservas do Bernabéu novamente é grande, a exemplo do que se viu quando Xabi Alonso esteve à frente do time.