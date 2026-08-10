Bastidores da Academia de Futebol movimentam o mercado europeu com sondagens milionárias por dois nomes do elenco alviverde. O atacante Eduardo Conceição, cria da base e o lateral Agustín Giay atraíram os olhares atentos de clubes do exterior nesta janela de transferências.

Proposta bilionária por Eduardo Conceição: Palmeiras

O Paris Saint-Germain formalizou o desejo de contratar o jovem atacante após observar seu desenvolvimento nos últimos anos. A negociação inicial gira em torno de € 30 milhões. Mas o valor total pode saltar para € 40 milhões dependendo de metas e bônus específicos.

Manter 90% dos direitos econômicos confere à diretoria paulista uma posição estratégica para definir o futuro do atleta. O clube francês tentou o negócio quando Eduardo Conceição tinha apenas 15 anos, porém a gestão atual priorizou o amadurecimento tático do jogador em solo brasileiro.

Interesse do Napoli por Agustín Giay

Agustín Giay entrou na mira do Napoli, que busca reforços para compor a ala direita ao lado de Di Lorenzo. Representantes do clube italiano já iniciaram contatos preliminares com a equipe palmeirense para verificar as condições de uma possível transferência envolvendo o lateral argentino.

O atleta de 22 anos, que possui contrato vigente até setembro de 2030, acumula 90 partidas oficiais pelo clube desde sua chegada. O jogador, que já foi alvo de sondagens de Roma, Atlético de Madrid e Como, possui multa rescisória fixada no valor de US$ 100 milhões.

A definição sobre essas negociações ocorrerá conforme o encerramento do prazo desta janela de transferências europeia. O Palmeiras monitora o assédio externo enquanto avalia o retorno financeiro necessário para equilibrar o planejamento esportivo das próximas temporadas.