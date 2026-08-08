O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concede a Pensão por Morte aos dependentes de um segurado falecido. Esse benefício possui caráter de prestação continuada e substitui a remuneração que o profissional recebia antes do Óbito.

A proteção financeira ampara familiares em momentos de perda e requer atenção aos requisitos previstos na legislação previdenciária. O benefício também alcança situações de morte presumida, declarada por autoridade judicial após seis meses de ausência do segurado.

Hierarquia e grupos de dependentes legais: INSS

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) organiza os beneficiários em três classes distintas que determinam a ordem de prioridade. A existência de integrantes na primeira classe exclui automaticamente o Direito de quem pertence aos grupos seguintes.

Cônjuges, companheiros e filhos menores de 21 anos, ou com deficiência grave, compõem a classe I. Os pais ocupam a segunda posição, enquanto os irmãos menores de 21 anos, ou com deficiência de qualquer idade, integram a terceira categoria.

Requisitos básicos para o pedido

Três condições fundamentais precisam ser atendidas para a concessão da Pensão pelo Instituto Nacional do Seguro Social. É obrigatório comprovar o Óbito do trabalhador, garantir que ele mantinha a qualidade de segurado e identificar dependentes habilitados conforme a Lei.

O Óbito é demonstrado pela Certidão oficial, enquanto a Morte presumida exige processo judicial específico previsto na Lei 8.213/91. Em caso de desastres ou catástrofes, a Pensão Provisória é liberada imediatamente, sem depender do prazo judicial de seis meses.

Provas e exigências de comprovação

Membros da primeira classe têm a dependência econômica presumida, bastando apresentar documentos que comprovem o vínculo familiar ou conjugal com o falecido. Já os pais e irmãos da segunda e terceira classes precisam reunir provas materiais de participação financeira.

Esses grupos devem demonstrar que o segurado possuía participação relevante no sustento doméstico durante sua vida. O pagamento do benefício cessa imediatamente se ocorrer o reaparecimento do segurado.

Quem desejar regularizar a situação deve protocolar o pedido junto ao INSS assim que obtiver a documentação oficial. A autoridade judicial competente é quem define a morte presumida em casos de desaparecimento sem vestígios, seguindo as diretrizes do Código Civil brasileiro.