Empreiteiras nacionais já realizam visitas técnicas no trecho entre Itajaí e Navegantes para mapear a construção da Via Mar. A futura Rodovia funcionará como uma alternativa paralela ao fluxo intenso da BR-101.

O investimento previsto para o lote 4 alcança R$ 2,2 bilhões, abrangendo 24,6 quilômetros de extensão total. A abertura oficial das propostas das construtoras está agendada para o próximo dia 21 de setembro.

Detalhes da obra e visitas técnicas: Via Mar

Pelo menos três vistorias no terreno foram registradas até este momento por empresas do Sudeste e Nordeste. Segundo a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o objetivo é analisar solo, relevo e tráfego.

Técnicos da pasta e representantes das companhias estudam os pontos exatos para a construção de pontes cruciais. A Secretaria de Infraestrutura segue respondendo dúvidas técnicas das empresas sobre as exigências do edital de licitação.

Estrutura e impacto do novo traçado

Este primeiro lote conectará a Rodovia Antônio Heil, em Itajaí, à SC-414, situada no município de Navegantes. Mais de 5 quilômetros serão compostos por viadutos sobre solo mole, demandando soluções complexas de engenharia rodoviária.

O projeto completo prevê 145 quilômetros ligando o Contorno Viário da Grande Florianópolis até Joinville. Com três faixas em cada sentido, a Rodovia deve permitir velocidade máxima de 120 km/h, reduzindo gargalos logísticos críticos.

O governo estadual estima um investimento total superior a R$ 8 bilhões para concluir toda a extensão planejada. A nova Via busca diminuir a dependência extrema da BR-101 no trecho do Litoral Norte de Santa Catarina.