A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) aprovou recentemente dois pedidos de empréstimos que somam R$ 175 milhões, solicitados pelo governador Rafael Fonteles. Esses recursos têm como objetivo a ampliação e modernização do metrô de Teresina.

A aprovação ocorreu na terça-feira, 14, e representa um passo significativo para a melhoria do sistema de transporte público na capital. Os empréstimos serão contratados junto à Caixa Econômica Federal, através do Programa Pró-Transporte.

Um dos pedidos é de R$ 120 milhões, enquanto o outro é de R$ 55 milhões. O deputado Evaldo Gomes, relator do pedido de maior valor, enfatizou a necessidade de modernização do sistema metroviário, que já apresenta sinais de desgaste após 30 anos de operação. A proposta inclui também a construção de novas paradas, aumentando a acessibilidade para os usuários.

Impactos na Mobilidade Urbana

O deputado Gessivaldo Isaías, responsável pelo relatório do empréstimo de R$ 55 milhões, destacou que a iniciativa do Executivo é um avanço na mobilidade urbana de Teresina. Ele afirmou que a melhoria do metrô beneficiará a população, proporcionando um transporte mais eficiente.

Durante a sessão, outros deputados, como Fábio Novo, ressaltaram que a ampliação do metrô pode reduzir significativamente o tempo de deslocamento dos passageiros, especialmente aqueles que se deslocam da zona sudeste até o centro da cidade. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), os pedidos de empréstimo seguirão para as próximas etapas de tramitação na Assembleia Legislativa.

A expectativa é que, com a liberação dos recursos e o início das obras, o metrô de Teresina se torne um meio de transporte mais eficaz, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. A modernização do sistema é vista como uma prioridade para o desenvolvimento urbano da capital, alinhando-se às necessidades de uma população em crescimento.