O Governo anunciou um investimento de R$ 129,4 milhões para a construção da Linha 6-Laranja do metrô. Essa nova linha metroviária é uma parte importante do plano de expansão do sistema de transporte público da capital, que visa melhorar a mobilidade urbana e atender a uma demanda crescente de passageiros.

O valor destinado será utilizado para supervisionar e acompanhar a implantação do projeto, que está previsto para ser concluído em etapas. A Linha 6-Laranja terá uma extensão de 15,3 km e contará com 15 estações ao longo de seu percurso.

O ramal começará na região da Brasilândia, situada na Zona Norte de São Paulo, e se estenderá até a estação São Joaquim, localizada no centro da cidade. A expectativa é que a nova linha transporte cerca de 630 mil pessoas diariamente, oferecendo uma alternativa eficiente e rápida de deslocamento para os usuários.

Cronograma de Entrega do metrô

A entrega do ramal será feita de forma gradual, com a primeira parte prevista para ser inaugurada em 2026. O primeiro trecho permitirá a integração com a Linha 7-Rubi, facilitando o acesso a outras áreas da cidade.

As demais estações, que vão de Perdizes a São Joaquim, entrarão em operação no ano seguinte, em 2027, criando conexões com as Linhas 1-Azul e 4-Amarela. Essa integração é fundamental para otimizar o sistema de transporte e oferecer mais opções aos usuários.

A construção da Linha 6-Laranja é um passo significativo para melhorar a infraestrutura de transporte em São Paulo. O projeto não apenas visa aumentar a capacidade de transporte, mas também busca reduzir o tempo de viagem e descongestionar as vias já saturadas.

Com um planejamento adequado e investimentos direcionados, espera-se que a nova linha contribua para um sistema de transporte mais eficiente e sustentável, beneficiando a população local.