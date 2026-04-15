Nesta quinta-feira (16), às 17h30, a Prefeitura de Criciúma irá oficializar o “Avança MEI”, programa que visa oferecer capacitação gratuita e de alto nível para os Microempreendedores Individuais (MEIs) da cidade. O evento acontecerá no Salão Ouro Negro do Paço Municipal Marcos Rovaris.

A iniciativa será limitada, com 40 vagas destinadas aos microempreendedores que desejam crescer com acompanhamento até dezembro deste ano. Os encontros ao longo do calendário serão semanais. Já a seleção dos participantes será baseada no perfil eno potencial de crescimento dos negócios inscritos.

Os participantes terão acesso a conteúdos estratégicos, orientações práticas e acompanhamento especializado, focando no crescimento e fortalecimento dos negócios locais. Dentre os temas estão oficinas de finanças, precificação, gestão de pessoas, marketing de vendas, entre outros.

Créditos: Agência Brasil/Divulgação

A ideia é impulsionar o desenvolvimento dos MEIs, promovendo competitividade, organização e oportunidades de expansão. O programa é a realização de uma parceria entre Prefeitura de Criciúma, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Sebrae Santa Catarina e Credisol.

Os MEIs exercem um papel fundamental não só na economia catarinense, mas do país de forma geral. Por essa razão, iniciativas como essas, que visam o desenvolvimento do programa, são importantes para gerar novas oportunidades para quem empreende.

Prefeito falou sobre o Avança MEI

“Estamos criando uma oportunidade concreta para que os microempreendedores possam evoluir, se qualificar e crescer com mais segurança. É um programa pensado para quem quer dar o próximo passo no seu negócio e precisa de apoio técnico e orientação”, disse o prefeito de Criciúma, Vagner Espindola, destacando a relevância da iniciativa para o fortalecimento da economia local.

De acordo com dados de 2025 e 2026, o Brasil tem atualmente entre 13,1 milhões e 16 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos. Eles representam a maioria das empresas formais do país, com forte atuação no setor de serviços.