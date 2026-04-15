O Corinthians acertou o pagamento de R$ 7,5 milhões para demitir Dorival Júnior recentemente. Enquanto isso, o rival São Paulo precisaria de bem menos esforços para mandar embora Roger Machado, que mal chegou e já balança à frente do banco de reservas do Morumbi.

Segundo o ‘Blog do São Paulo’, a demissão de Roger custaria em torno de R$ 3 milhões aos cofres do clube. Essa movimentação, aliás, faria a agremiação tricolor acumular R$ 10 milhões em dívidas com os treinadores que passaram recentemente pelo comando técnico (Luis Zubeldía e Hernán Crespo).

Corinthians pagou mais

De toda maneira, é uma quantia menor se comparada a que o Timão teve que desembolsar para liberar Dorival. Clube e treinador acertaram as cifras de R$ 7,5 milhões, referentes a rescisão contratual. A quantia contempla três salários do pacote pago pela contratação da comissão formada pelos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, o preparador físico Celso de Rezende e os analistas de desempenho Guilherme Lyra e João Marcos Soares.

Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC

As tratativas foram conduzidas sem grandes problemas entre as partes e o valor será pago pela diretoria alvinegra de forma parcelada. Campeão da Copa do Brasil de 2025, o agora ex-comandante corintiano não resistiu aos resultados ruins desta temporada e, por isso, acabou pegando o caminho de saída do CT Joaquim Grava.

Dorival faz sombra para Roger

Livre no mercado, o ex-técnico da Seleção Brasileira tem sido uma espécie de sombra para o atual treinador são-paulino. Os resultados e os desempenhos oscilantes da equipe fazem Roger ser questionado e ter a continuidade no Morumbi colocada em xeque.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a diretoria tricolor teria procurado Dorival nos últimos dias para saber sobre a possibilidade de um retorno. O clube e o técnico, porém, negam que tenham feito contato neste momento.