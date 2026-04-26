O técnico Carlo Ancelotti finalmente recebeu uma boa notícia visando a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Em meio a uma série de baixas e dúvidas, Raphinha voltará a participar dos treinos do Barcelona nesta semana e deve voltar a campo pelo time espanhol na reta final da temporada europeia.

O meia-atacante vinha desfalcando o Barça por conta de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Questionado a respeito do retorno do brasileiro, o Hansi Flick confirmou que ele estará à disposição nesta segunda-feira (27), voltando às atividades com o restante do grupo da agremiação catalã.

O camisa 11 poderá participar das cinco últimas partidas do time nesta jornada, sendo uma delas o clássico contra o Real Madrid, no Camp Nou, no dia 10 de maio. Com ampla vantagem sobre o arquirrival, o Barcelona tem tudo para confirmar o bicampeonato consecutivo de LaLiga.

Créditos: Instagram/Raphinha

Um dos principais jogadores brasileiros da atualidade, Raphinha é um nome certo na convocação final para a disputa do Mundial. A lista será divulgada por Carletto no dia 18 de maio. No dia 31, o Brasil fará um amistoso com o Panamá, no Maracanã, e depois passará a focar exclusivamente na maior competição de futebol do planeta.

Carlo Ancelotti recebeu honraria

Nesta semana, o comandante canarinho foi nomeado para o Hall da Fama do Milan junto com Kaká e Ruud Gullit. Os três foram escolhidos pela torcida e passaram a integrar o grupo dos maiores da história do clube italiano.

A votação é uma iniciativa da Emirates, patrocinadora da equipe. Anteriormente, haviam sido selecionados o ex-zagueiro Franco Baresi e os ex-atacantes Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten.

Carlo fez história com a camisa rubro-negra como jogador e treinador. Ao todo, conquistou 15 títulos pela instituição, dentre os quais quatro Ligas dos Campeões da Europa, sendo duas como atleta e duas como técnico.