Um novo modelo promete mexer com a memória afetiva dos brasileiros e reacender discussões antigas no setor automotivo. No entanto, a proposta não é apenas reviver o passado, mas justamente abrir espaço para uma nova fase com mudanças importantes no mercado nacional.

A novidade envolve a Fiat, que prepara um lançamento para 2026 e já confirmou detalhes relevantes por meio de seu CEO na Itália, Olivier François. Segundo ele, o modelo baseado no Grande Panda europeu chegará ao Brasil, mas não utilizará esse nome, o que frustra parte das expectativas criadas nos últimos meses.

Nome histórico fica de fora, mas proposta segue

Durante um bom tempo, havia uma aposta forte de que o carro poderia resgatar o nome Uno, que até hoje é lembrado por sua presença massiva nas ruas. No entanto, essa possibilidade foi descartada, e a nomenclatura seguirá aposentada, ao menos por enquanto.

Mesmo assim, a marca optou por um caminho familiar ao batizar o novo modelo como Novo Argo, aproveitando justamente a força do nome já conhecido no país. A estratégia também se conecta com um momento simbólico, já que a fabricante celebrou 50 anos de atuação no Brasil em 2025.

A proposta do Novo Argo vai além de uma simples atualização, pois ele chega para substituir a atual geração do hatch. Trata-se de um projeto completamente diferente do modelo atual, inserido em um plano maior da Stellantis, que prevê 40 lançamentos no país entre 2025 e 2030.

Créditos: Divulgação/FIAT (UNO)

Produção nacional e mudanças no projeto

Assim como outros veículos globais adaptados ao mercado brasileiro, o novo hatch passará por ajustes específicos. A produção será realizada em Betim, em Minas Gerais, reforçando a estratégia de nacionalização do modelo.

Mesmo com essas adaptações, as dimensões seguirão as mesmas do Grande Panda europeu. O carro terá 3,99 metros de comprimento, 1,76 m de largura, 1,58 m de altura e 2,54 m de entre-eixos, além de um porta-malas com capacidade para 412 litros.

O visual também não deve mudar drasticamente, mantendo boa parte da identidade do modelo europeu. As principais diferenças ficam por conta da ausência do nome nas laterais e pequenos ajustes na grade frontal e no para-choque, o que reforça uma leve adaptação ao gosto local.

Créditos: Divulgação/FIAT (NOVO ARGO)

Motor híbrido e mais tecnologia embarcada

No quesito mecânico, o Novo Argo trará duas propostas distintas para atender diferentes perfis de consumidores. As versões de entrada contarão com motor 1.0 Firefly aspirado e câmbio manual de cinco marchas, mantendo uma opção mais acessível.

Já nas versões mais completas, o modelo terá motor 1.0 turbo flex com tecnologia híbrida leve de 12 volts, o mesmo conjunto presente em modelos como Pulse e Fastback. Nesse caso, a transmissão será automática do tipo CVT, com sete marchas simuladas.

Os números de desempenho mostram uma evolução clara, já que o motor aspirado entrega até 75 cv com etanol, enquanto a versão turbo híbrida chega a 130 cv. O torque também sobe para 20,4 kgfm, independentemente do combustível utilizado.

Por dentro, o carro manterá grande parte do interior já visto no modelo europeu, mas com melhorias importantes em segurança. Entre os destaques estão seis airbags e a inclusão de sistemas de assistência à condução, o chamado pacote ADAS, que representa um avanço relevante em relação ao Argo atual.