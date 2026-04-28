Carlo Ancelotti perdeu um jogador que é considerado como um verdadeiro coringa da Seleção Brasileira, e justamente em um momento decisivo ninguém sabe quem vai substituí-lo, o que amplia a incerteza sobre o funcionamento da equipe. A ausência levanta dúvidas relevantes dentro da comissão técnica, já que o jogador exercia uma função estratégica e difícil de replicar.

Lesão muda completamente os planos da comissão

A situação envolve Éder Militão, que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após optar por uma cirurgia, decisão tomada depois de um período de reflexão. No entanto, o defensor também considerou um tratamento conservador, que poderia permitir sua presença no torneio, mas com riscos elevados.

Esse tratamento daria a Militão a chance de jogar o Mundial, mas apresentava risco de recaída, o que pesou diretamente na escolha final. Até mesmo a avaliação médica apontou a cirurgia como a opção mais segura pensando na sequência da carreira do atleta.

O procedimento será realizado na Finlândia pelo ortopedista Lasse Lempainen, referência no tratamento de atletas de alto nível. A previsão é de cerca de cinco meses de recuperação, o que inviabiliza sua participação na competição.

A lesão ocorreu após dores na perna esquerda durante jogo contra o Alavés, pela La Liga. O diagnóstico apontou problema muscular no bíceps femoral, conforme boletim médico divulgado pelo Real Madrid.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Coringa fazia diferença dentro e fora de campo

Militão era considerado homem de confiança de Carlo Ancelotti, justamente por atuar em mais de uma função dentro de campo. Ele jogava como zagueiro e também como lateral-direito, sendo tratado como um verdadeiro coringa.

Essa versatilidade permitia ajustes táticos importantes durante as partidas, sem necessidade de mudanças imediatas. No entanto, sua ausência compromete diretamente essa flexibilidade dentro da equipe.

O cenário se agrava porque o jogador já havia sofrido recaída em dezembro de 2025, quando ficou quase quatro meses afastado. Isso aumenta a preocupação com sua condição física.

Além disso, Vanderson, que vinha sendo convocado, também está fora da Copa por lesão. Até mesmo a lateral-direita passa a ser um dos principais problemas da Seleção Brasileira.

Substituição vira incógnita dentro da Seleção

Diante desse cenário, a principal dúvida gira em torno de quem será escolhido para substituir Militão, já que nenhuma definição foi estabelecida até o momento. No entanto, algumas possibilidades começam a ganhar força nos bastidores da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Uma das alternativas consideradas é a convocação de um lateral-direito de origem, como Vitinho, do Botafogo, que aparece como um dos nomes monitorados. Outro jogador citado é Paulo Henrique, do Vasco, que também surge como opção para assumir a função.

Por outro lado, existe a possibilidade de utilizar zagueiros para suprir essa ausência, o que mudaria a dinâmica defensiva da equipe. Ibañez, que atua no Al-Ahli, surge como uma opção relevante dentro desse contexto.

Além dele, nomes como Thiago Silva, atualmente no Porto, Léo Ortiz, do Flamengo, e Bremer, da Juventus, também aparecem como alternativas analisadas. Cada um oferece características específicas, mas nenhum reúne exatamente o mesmo conjunto de qualidades apresentado por Militão.

Justamente por isso, a indefinição segue como um dos principais desafios para Carlo Ancelotti neste momento, exigindo decisões rápidas e estratégicas. Até mesmo a montagem da equipe para a Copa do Mundo de 2026 passa a depender dessas escolhas, que ainda permanecem em aberto.