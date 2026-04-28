A possibilidade de ver um técnico que já foi cotado para assumir a Seleção Brasileira agora se tornar favorito para comandar o Real Madrid voltou a ganhar força no noticiário recente. Justamente após perder espaço no planejamento da equipe nacional, um novo nome reaparece com peso no cenário europeu, indicando uma reviravolta curiosa em sua trajetória recente.

Essa mudança de cenário começa a ser explicada a partir da permanência de Carlo Ancelotti no clube espanhol na época, o que alterou completamente os planos da CBF. Antes visto como alternativa após a indefinição envolvendo o italiano, José Mourinho chegou a ser citado pela imprensa e até mesmo sondado de forma indireta.

Consulta da CBF e negativa do treinador

Durante o período de indefinição, o nome de Mourinho surgiu entre os possíveis substitutos para o comando da Seleção Brasileira, especialmente enquanto o futuro de Ancelotti ainda era debatido. Inclusive, houve consulta da CBF ao empresário Jorge Mendes sobre a situação do treinador português, segundo informações publicadas.

Apesar disso, o português tratou de esfriar qualquer possibilidade ao afirmar que não foi procurado diretamente para assumir o cargo. Ele destacou que orientou seu agente a não negociar enquanto não houvesse um interesse concreto, deixando claro que não havia avanço real nas conversas naquele momento.

A situação também era influenciada por fatores internos da CBF, que enfrentava um impasse institucional após a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência. Com isso, o futuro da seleção ficou indefinido, mesmo com nomes como Reinaldo Carneiro Bastos e Flávio Zveiter sendo apontados como possíveis candidatos à eleição.

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Mudanças no Real Madrid

Enquanto isso, o cenário no Real Madrid começou a mudar justamente com resultados abaixo do esperado na temporada. A equipe, sob comando de Álvaro Arbeloa, não conseguiu acompanhar o Barcelona na LaLiga e ainda foi eliminada da Champions, aumentando a pressão interna.

Essa sequência negativa fez com que o presidente Florentino Pérez passasse a avaliar mudanças profundas no comando técnico. Justamente nesse contexto, o nome de Mourinho ganhou força como principal favorito para assumir o cargo na próxima temporada, mesmo sem unanimidade dentro do clube.

A possível saída de Arbeloa e a necessidade de reformulação abriram espaço para um perfil mais experiente, algo que Mourinho representa dentro do futebol europeu. Até mesmo a distância na tabela e a ausência de títulos em temporadas recentes contribuíram para acelerar esse movimento nos bastidores.

Cláusula contratual e histórico no clube

Atualmente no Benfica, Mourinho possui contrato válido por mais um ano, mas uma cláusula específica pode facilitar sua saída. O acordo prevê uma janela de dez dias ao fim da temporada que permite sua liberação sem custos, algo que chama atenção do Real Madrid neste momento.

Além disso, o histórico do treinador no clube espanhol pesa a seu favor, já que comandou a equipe entre 2010 e 2013. Nesse período, conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Espanhol de 2011/12, além de protagonizar rivalidade marcante contra o Barcelona de Pep Guardiola e Lionel Messi.

Desde sua saída, Mourinho passou por clubes como Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe. Justamente por isso, seu retorno ao Real Madrid volta a ser tratado como uma possibilidade concreta, após ter sido apenas especulação no cenário da Seleção Brasileira.