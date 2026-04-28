O técnico Roger Machado já definiu quatro reforços que o São Paulo FC pretende buscar no meio do ano, justamente mirando mais qualidade e equilíbrio no elenco. A informação foi divulgada pelo ‘Blog do São Paulo’, que aponta o planejamento do clube para a próxima janela.

Embora fale em três posições como prioridade, o treinador acabou citando quatro possibilidades ao analisar o cenário do clube. Isso acontece porque o planejamento pode mudar caso ocorram saídas importantes, o que exigiria reposições adicionais ao longo do período.

Posições prioritárias entram no radar

Como Roger já indicou, o São Paulo deve focar principalmente em um ponta, um meia ou volante com capacidade de marcar e atacar, além de um zagueiro. A defesa ganha atenção especial por conta da possível saída de Arboleda, que abre uma lacuna importante no sistema.

Até mesmo a necessidade de um quarto reforço surge de forma indireta, já que o treinador não descarta ajustes dependendo das movimentações do elenco. Se algum jogador considerado fundamental deixar o clube, a diretoria pode ampliar o número de contratações.

Essa flexibilidade no planejamento mostra que o São Paulo trabalha com diferentes cenários, algo comum em janelas de transferências mais movimentadas. No entanto, o foco inicial segue bem definido nas carências já identificadas pela comissão técnica.

Saídas podem influenciar

O clube também sabe que precisará vender jogadores para atingir a meta de R$ 150 milhões em comercialização de atletas no meio do ano. Justamente por isso, o planejamento de reforços está diretamente ligado às possíveis negociações que podem acontecer nos próximos meses.

Nomes como William Gomes, Sara, Tuta, Morato e Helinho aparecem como possíveis ativos no mercado, além de outros jogadores que atuam no exterior. Até mesmo atletas como Matheus Alvez, Newerton, Ferreirinha, Welington e Juan entram nessa lista de possíveis movimentações.

Essas saídas podem inflar o caixa do clube, seja por vendas diretas ou por participação em direitos econômicos de jogadores negociados fora do Brasil. No entanto, cada saída relevante pode gerar uma nova necessidade dentro do elenco.

Com isso, a diretoria trabalha em paralelo entre vender e repor, mantendo o equilíbrio financeiro e esportivo do clube. Justamente esse cenário torna o planejamento mais dinâmico e sujeito a mudanças ao longo da janela.

Nomes observados

Entre os jogadores monitorados, alguns já foram citados como alvos que agradam a Roger Machado. O zagueiro Willy Rocha, por exemplo, é um nome que o treinador já tentou levar anteriormente e segue sendo bem avaliado.

No setor ofensivo, Victor Sá aparece como uma opção interessante para a ponta, especialmente por ficar livre no mercado. Já no meio-campo, Thiago Maia surge como alternativa para a função de volante, com contrato se encerrando apenas no fim de 2026.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Esses nomes mostram justamente o perfil buscado pelo São Paulo, que prioriza atletas com experiência e capacidade de agregar rapidamente ao elenco. Até mesmo outras opções seguem sendo analisadas, ampliando o leque de possibilidades.

Ao longo dos próximos meses, o São Paulo FC deve intensificar esse planejamento, justamente alinhando saídas e chegadas. Até mesmo a definição final dos quatro reforços pode sofrer ajustes, mas a base já está clara dentro do clube.