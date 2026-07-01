A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma nova alteração na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto entre Mirassol e Grêmio, válido pela 19ª rodada da competição, teve sua data e horário modificados mais uma vez e será disputado no dia 17 de julho, uma sexta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

Anteriormente, a partida havia sido antecipada para a quinta-feira, 16 de julho, às 21h30, no mesmo estádio. A revisão no calendário ocorreu em função dos compromissos de equipes brasileiras envolvidas nos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o que levou a CBF a reorganizar algumas datas da competição nacional.

Além do duelo entre Mirassol e Grêmio, outras partidas também sofreram ajustes na programação. Os confrontos entre Botafogo e Santos, Vitória e Vasco, além de Fluminense e RB Bragantino, entraram no pacote de mudanças realizadas pela entidade para acomodar o calendário das competições continentais.

Enquanto o Grêmio se adapta ao novo cronograma do Brasileirão, o Internacional confirmou uma movimentação em seu elenco. O clube gaúcho optou por não renovar o contrato do meia Estêvão, cujo vínculo foi encerrado no fim de junho. Com isso, o jogador de 24 anos está oficialmente livre para negociar com qualquer equipe.

Revelado nas categorias de base do Colorado, Estêvão foi promovido ao elenco principal em 2022 pelo então técnico Mano Menezes. Durante sua passagem pela equipe profissional, participou de 23 partidas e marcou um gol, anotado na vitória por 5 a 1 sobre o Nueve de Octubre, do Equador, pela Copa Sul-Americana.

Sem conseguir se firmar no grupo principal, o meio-campista passou as últimas temporadas acumulando empréstimos. Nesse período, vestiu as camisas de Vila Nova, Guarani, Inter de Limeira, São José e Ypiranga. Agora, sem vínculo com o Internacional, o atleta busca uma nova oportunidade para dar sequência à carreira.