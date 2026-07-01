O São Paulo segue atento ao mercado da bola e intensificou as tratativas para reforçar seu ataque na sequência da temporada. Enquanto a diretoria tricolor busca a contratação do artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tottenham protagonizou uma das maiores negociações da atual janela de transferências ao acertar a compra do volante Sandro Tonali por aproximadamente R$ 595 milhões.

No Brasil, o alvo do São Paulo é o atacante Mikael, de 27 anos, que vive grande fase defendendo o CRB. A proposta apresentada pelo clube paulista prevê um empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra estipulada em R$ 10 milhões ao término do vínculo.

O modelo de negociação também estabelece que a cláusula de compra poderá se tornar obrigatória caso o jogador alcance metas de desempenho definidas entre as partes. As conversas continuam em andamento, e a diretoria são-paulina considera o centroavante uma oportunidade interessante para qualificar o sistema ofensivo.

Mikael atravessa o melhor momento de sua carreira e se consolidou como um dos principais goleadores do futebol brasileiro em 2026. Até o momento, o atacante marcou 20 gols em 28 partidas pelo CRB, dividindo a liderança da artilharia nacional da temporada com Alex Choco, do Operário-MS.

O desempenho do camisa 9 também chama atenção nas competições disputadas. No Campeonato Alagoano, terminou como artilheiro com sete gols. Já na Série B, balançou as redes dez vezes em 14 jogos, liderando a lista de goleadores da competição. Além disso, contribuiu com três gols em cinco partidas pela Copa do Brasil.

Enquanto isso, o mercado europeu também registra movimentações expressivas. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Tottenham acertou a contratação do volante italiano Sandro Tonali, de 26 anos, que deixa o Newcastle em uma negociação superior a 100 milhões de euros, cerca de R$ 595 milhões na cotação atual.

As duas negociações mostram cenários distintos do mercado da bola. Enquanto o São Paulo aposta em um atacante em ascensão no futebol brasileiro por meio de uma operação considerada financeiramente acessível, o Tottenham investe uma quantia milionária para reforçar seu meio-campo com um jogador já consolidado no cenário europeu.