Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h (horário de Brasília), em Santa Clara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Jogando em casa, a seleção norte-americana tenta confirmar o favoritismo diante de uma das maiores surpresas do torneio.

Aproveitando esse duelo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem leva a melhor, com direito a antecipação do resultado.

Como chegam as equipes para esse duelo

Os Estados Unidos chegam embalados por uma campanha consistente na fase de grupos. A equipe terminou na liderança do Grupo D com seis pontos, conquistando duas vitórias em três partidas. Além da organização tática, os anfitriões contam com o apoio da torcida para buscar uma vaga nas quartas de final.

A Bósnia e Herzegovina, por sua vez, vive um momento histórico. Depois de superar a Itália na repescagem, a equipe garantiu classificação ao mata-mata ao avançar em terceiro lugar no equilibrado Grupo B.

O principal nome da seleção é o experiente Edin Džeko, que, aos 40 anos, disputa aquela que pode ser sua última Copa do Mundo e segue sendo a principal referência ofensiva dos bósnios.

O que diz a IA sobre a partida

Segundo o Gemini, a expectativa é de um confronto equilibrado e bastante estratégico. Enquanto os Estados Unidos devem assumir o controle da posse de bola e buscar pressionar desde o início, a Bósnia tende a apostar em uma forte organização defensiva e explorar os contra-ataques e as bolas paradas, principalmente com Džeko.

Aposta da IA: classificação dos Estados Unidos

Mesmo diante da resistência dos europeus, o favoritismo é dos norte-americanos pela consistência apresentada até aqui e pelo fator casa. A tendência é de uma vitória apertada dos Estados Unidos em uma partida de poucos gols, embora a possibilidade de prorrogação ou até disputa por pênaltis não possa ser descartada.