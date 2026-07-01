As carreiras de Neymar e Harry Kane seguem entre as mais comentadas do futebol internacional. Embora ambos sejam protagonistas de suas seleções e tenham construído trajetórias de destaque nos principais campeonatos do mundo, um aspecto chama atenção quando o assunto é a quantidade de títulos conquistados ao longo da carreira.

O brasileiro leva ampla vantagem nesse quesito. Ao longo de sua trajetória como jogador profissional, Neymar reuniu cerca de 30 conquistas oficiais, resultado de passagens marcantes por clubes de grande expressão e de participações importantes com a Seleção Brasileira. O atacante empilhou troféus desde o início da carreira e se consolidou como um dos atletas mais vencedores de sua geração.

Grande parte dessas conquistas foi obtida durante sua passagem pelo Santos, posteriormente no Barcelona e também no Paris Saint-Germain. Em todos esses clubes, o camisa 10 teve papel decisivo em campanhas que renderam títulos nacionais e internacionais, reforçando seu protagonismo no cenário mundial.

Harry Kane, por outro lado, construiu sua reputação principalmente pelo impressionante número de gols marcados. Durante muitos anos defendendo o Tottenham, o atacante inglês esteve entre os principais artilheiros da Europa, mas conviveu com a ausência de títulos coletivos. Essa situação começou a mudar após sua transferência para o Bayern de Munique.

Atualmente, Kane soma quatro conquistas oficiais, todas obtidas com a equipe alemã. Apesar do número inferior em relação ao brasileiro, o centroavante segue em alto nível e ainda possui tempo para ampliar sua galeria de troféus nas próximas temporadas.

Enquanto a diferença nas estatísticas de títulos permanece significativa, os dois craques podem protagonizar um dos confrontos mais aguardados da Copa do Mundo de 2026. Brasil e Inglaterra continuam vivos na disputa, alimentando a expectativa de um duelo que colocaria frente a frente dois dos maiores nomes do futebol contemporâneo, em busca do objetivo máximo: a conquista do título mundial.