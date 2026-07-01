A Seleção Brasileira já sabe quem será o próximo adversário na Copa do Mundo: trata-se da Noruega. Já esquentando o clima para esse importante jogo, válido pelas oitavas de final do Mundial, um vídeo vindo do vestiário norueguês chamou atenção.

A classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por muita emoção. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, o técnico Ståle Solbakken fez um discurso motivador no vestiário e aproveitou para mandar um recado ao técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti.

Empolgado com a vaga, o técnico da Noruega disse aos seus jogadores: “Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando”, afirmou o treinador, celebrando o feito histórico da equipe.

Em sua fala, Solbakken destacou o significado da campanha para o futebol norueguês, que voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência. O comandante lembrou o longo período sem participações no torneio e exaltou o grupo por colocar fim ao jejum, classificando a conquista como um momento histórico para todo o país.

😅🇳🇴 Stale Solbakken, técnico da Noruega, manda recado para o Brasil após classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo:



“Pode esperar, Carlo Ancelotti, estamos chegando!”



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Brasil x Noruega se enfrentam por uma vaga nas quartas de final

Agora, a Noruega terá pela frente o Brasil nas oitavas de final. A partida será disputada neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Nova York/Nova Jersey. Apesar do respeito à equipe comandada por Carlo Ancelotti, jogadores noruegueses demonstraram confiança na possibilidade de surpreender uma das favoritas ao título.

O goleiro Ørjan Nyland afirmou que considera “perfeitamente possível” eliminar a Seleção Brasileira, destacando que a Noruega também possui uma equipe forte e competitiva.

Já o meia Martin Ødegaard lembrou que os confrontos entre os dois países fazem parte da história do futebol norueguês e ressaltou que enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo representa um dos maiores desafios possíveis para a geração atual.

Principal estrela da equipe, Erling Haaland adotou um discurso mais cauteloso. O atacante reconheceu o favoritismo brasileiro e afirmou que as chances de classificação da Noruega são pequenas, mas reforçou que o grupo está preparado para encarar o desafio.

Já Antonio Nusa destacou a empolgação de enfrentar o Brasil e afirmou que qualquer resultado é possível em uma partida eliminatória de Copa do Mundo.