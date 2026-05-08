A CBF concluiu os ajustes jurídicos para renovar o contrato de Carlo Ancelotti até 2030 e aguarda apenas as assinaturas do treinador e do presidente Samir Xaud para oficializar o acordo. A intenção da entidade é anunciar a renovação antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, marcada para o dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O atual vínculo de Ancelotti termina após a disputa do Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. Mesmo sem a estreia do treinador na competição, a CBF decidiu antecipar a permanência do italiano para o próximo ciclo. O dirigente Samir Xaud já havia declarado anteriormente que o técnico participaria do torneio com a renovação encaminhada pela entidade.

Salário será mantido no novo vínculo

Segundo as informações divulgadas, Carlo Ancelotti continuará recebendo 10 milhões de euros por ano, valor acertado em maio de 2025. O contrato representa o maior salário pago a um treinador da seleção brasileira, com média mensal de R$ 5 milhões. Além do técnico, integrantes da comissão internacional também terão aumento salarial solicitado pelo próprio treinador.

Entre os profissionais citados estão os auxiliares Paul Clement e Francisco Mauri, o preparador físico Mino Fulco e o analista de desempenho Simone Montanaro. A diretoria da CBF também indicou interesse na permanência de Rodrigo Caetano, Cícero Souza e Juan para o próximo ciclo, embora apenas o contrato de Ancelotti tenha sido efetivamente adiantado até agora.

Convocação para o Mundial acontecerá em maio

A convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá no dia 18 de maio, às 17h, no Museu do Amanhã. Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil no torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. A expectativa da CBF é chegar ao evento com toda a situação contratual do treinador definida oficialmente.

O pedido de Ancelotti também inclui a manutenção da equipe que trabalha desde sua chegada, tema ainda discutido internamente pela direção da entidade brasileira neste momento.