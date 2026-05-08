Uma das inovações mais relevantes no aplicativo CNH Digital é a integração do sistema de pedágio eletrônico sem cancelas. O ministro dos Transportes, George Santoro, confirmou que essa funcionalidade estará disponível em até 30 dias.

om essa atualização, motoristas poderão receber notificações automáticas sobre passagens em pórticos e cobranças pendentes diretamente em seus celulares. Essa mudança elimina a necessidade de acessar os sites de cada concessionária separadamente, tornando o processo mais prático.

As concessionárias têm um prazo de 100 dias para adaptar seus sistemas a essa nova funcionalidade. Além disso, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) suspendeu 3,4 milhões de multas aplicadas pelo sistema Free Flow.

Os motoristas terão até 16 de novembro de 2026 para regularizar débitos sem penalidades. Aqueles que já pagaram multas podem solicitar o ressarcimento, desde que apresentem comprovantes adequados.

A Nova CNH do Brasil

A CNH Digital, agora chamada de CNH do Brasil, reformula o acesso à carteira de motorista. O novo modelo visa simplificar o processo de habilitação, tornando-o mais acessível a todos os brasileiros.

O custo elevado para obter a CNH, que pode ultrapassar R$ 3 mil, representa uma barreira significativa para muitos. Atualmente, somente 46% da população brasileira possui a habilitação, enquanto 54%, mais de 100 milhões de pessoas, não dirigem ou o fazem sem autorização.

Entre aqueles que ainda não possuem a CNH, 56% afirmam que pretendem obtê-la no futuro. No entanto, 32% citam o custo elevado como o principal obstáculo para iniciar o processo.

Essa realidade levou o Ministério dos Transportes a desenvolver soluções que democratizem o acesso à habilitação, permitindo que mais pessoas realizem esse sonho.O acesso facilitado à habilitação e a gestão de pagamentos de pedágio mais eficiente são passos importantes para atender a demanda de uma população que busca maior praticidade no dia a dia.