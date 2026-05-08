O Real Madrid não aliviou nas punições a Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni pela briga que ambos protagonizaram nesta semana. Após investigação interna para apurar o ocorrido, o clube espanhol impôs uma multa de 500 mil euros a cada um dos atletas.

A sanção financeira não foi acompanhada de penalização esportiva, o que significa que Tchouaméni poderá entrar em campo normalmente neste fim de semana. Já sem pretensões na temporada e cumprindo tabela em La Liga, o time merengue encara o Barcelona, no Camp Nou, no último clássico de 2025/26.

Valverde, por sua vez, é baixa confirmada no El Clasico. Devido ao diagnóstico de traumatismo cranioencefálico, o uruguaio ficará sob observação médica por até duas semanas. Problema esse, aliás, que preocupa o técnico Marcelo Bielsa pensando na presença do meia na Copa do Mundo.

Créditos: Instagram/Federico Valverde

Em comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira (8), o Real informou que ambos compareceram perante ao investigador do caso e expressaram seus arrependimentos pelo acontecido. Os dois jogadores também se mostraram dispostos a arcar com a punição.

Por meio das redes sociais, o meio-campista francês reiterou a nota do clube. Contudo, negou rumores relacionados a outros possíveis desentendimentos dentro do vestiário.

Confira abaixo o comunicado do Real Madrid

“Real Madrid C. F. anuncia que, na sequência dos acontecimentos que levaram ao processo disciplinar iniciado ontem contra os nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o investigador designado para o caso.

Durante sua aparição, os jogadores expressaram seu completo remorso pelo que aconteceu e pediram desculpas uns aos outros. Além disso, eles estenderam as suas desculpas ao clube, aos seus companheiros de time, à equipe técnica e aos fãs, e ambos se colocaram à disposição do Real Madrid para aceitar qualquer sanção que o clube considere apropriada.

Nestas circunstâncias, o Real Madrid decidiu impor uma penalidade financeira de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes.”