O melhor jogador brasileiro da atualidade pode se juntar a Pep Guardiola no Manchester City ao final da temporada. Em baixa e com futuro incerto no Real Madrid, Vinicius Júnior é quem tem chances de passar a ser comandado pelo técnico catalão no time inglês.

De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, os Citizens estão dispostos a ir ao mercado para fortalecer o setor ofensivo do elenco de Pep e, nesse sentido, miram a contratação do camisa 7 merengue. O treinador é fã confesso do atacante e gostaria de contar com ele não é de hoje.

Após superar um período de reconstrução, o City voltou a ser um atrativo para grandes estrelas como Vini. Além do mais, o cenário nada favorável a ele no Santiago Bernabéu também pode ser usado a favor da equipe azul de Manchester. O brasileiro vem sendo alvo constante das críticas da torcida.

Créditos: Instagram/Vinicius Júnior

Assim como o panorama do lado de fora, o vestiário rachado do plantel galáctico é outro atrativo favorável ao City. Desentendimentos e até brigas que chegaram às vias de fato, como a de Valverde e Tchouaméni, marcam o fim de campanha madridista em 2025/26.

Vini não aceitou renovar contrato com o Real por exigir um salário equivalente ao de Kylian Mbappé, atleta mais bem pago do grupo. Restando pouco mais de um ano para o fim do vínculo, o gigante espanhol corre o risco de perdê-lo de graça, o que pode influenciar em um movimento de venda precipitado.

Real Madrid deve pedir alto por Vini

Considerado o grande jogador brasileiro em atividade atualmente, Vinícius está avaliado em 150 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. Essa quantia na cotação atual corresponde a R$ 865,1 milhões.

Projetando uma negociação entre espanhóis e ingleses, o Real não deve pedir menos que 100 milhões (R$ 576,7 milhões) para liberá-lo. Ou seja, de toda maneira o City teria que desembolsar uma grana alta para tê-lo no Etihad Stadium.