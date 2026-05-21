A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, horários e locais dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil Feminina 2026. Um dos duelos mais aguardados dessa etapa da competição nacional é o encontro entre os rivais gaúchos Internacional e Grêmio.

As arquirrivais vão se enfrentar no dia 27 de maio, às 18h (de Brasília), em local ainda sem definição. Assim como os demais integrantes da primeira divisão do Brasileiro Feminino, os dois gigantes do Rio Grande do Sul entram no certame nessa fase.

Quem avançar, além de tirar o rival da disputa, levará para casa R$ 100 mil. A CB Feminina é dividida em sete fases. Das preliminares até as oitavas, os confrontos são disputados em fase única. Das quartas em diante, as eliminatórias serão de ida e volta.

Créditos: Lara Vantzen/Internacional

Após nove anos de hiato, a Copa do Brasil Feminina voltou a ser disputada em 2025, passando a integrar o calendário nacional novamente. O Palmeiras bateu a Ferroviária na final, por 4 a 2, e ficou com o título. Os maiores vencedores do certame são São José-SP e o Santos, que ergueram a taça duas vezes cada.

Premiação da CBF para a Copa do Brasil Feminina

Conforme destacado anteriormente, quem avançar para as oitavas de final irá faturar R$ 100 mil. Anteriormente, a entidade máxima do futebol nacional pagou R$ 40 mil, R$ 50 mil e R$ 70 mil, respectivamente, nas etapas anteriores. O grande campeão, por sua vez, levará para casa R$ 1,1 milhão.

Veja abaixo a premiação da CB Feminina:

Fase preliminar: R$ 40 mil (4 clubes)

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)

2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)

3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)

Oitavas de final: R$ 100 mil (32 clubes)

Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes)

Semifinal: R$ 140 mil (4 clubes)

Final: R$ 200 mil (2 clubes)

Vice-campeão: R$ 550 mil

Campeão: R$ 1.100.000