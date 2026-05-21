O Corinthians já trabalha com a possibilidade de perder Yuri Alberto na próxima janela de transferências e, justamente por isso, passou a analisar um substituto que recebe cerca de R$ 14,5 milhões por mês no futebol do exterior. A movimentação começou nos bastidores do clube paulista enquanto o atacante segue despertando interesse do mercado europeu.

Após a classificação da equipe na Copa do Brasil, Yuri Alberto admitiu o desejo de atuar no futebol europeu, algo que reforçou ainda mais a expectativa de uma saída no meio do ano. Nos corredores do Parque São Jorge, a avaliação é de que o ciclo do camisa 9 dificilmente será prolongado para o segundo semestre.

Com esse cenário, o nome de Roberto Firmino passou a ganhar força entre integrantes ligados ao Corinthians. O atacante do Al-Sadd, do Catar, agrada parte da cúpula alvinegra, até mesmo pelo histórico do jogador e pela identificação já demonstrada anteriormente com o clube paulista.

Firmino já declarou em outras oportunidades que gostaria de atuar no futebol brasileiro antes de encerrar a carreira. Além disso, o atacante revelou ter preferência pelo Corinthians, algo que aumentou a empolgação de conselheiros e pessoas próximas ao departamento de futebol do clube.

Créditos: Divulgação/Liverpool

Corinthians enfrenta barreiras para fechar negócio

No entanto, a possível contratação está longe de ser simples para a diretoria alvinegra. O atacante tem contrato com o Al-Sadd até junho de 2027, e o clube do Catar investiu cerca de R$ 40,8 milhões para contratá-lo junto ao Al-Ahli na última temporada.

Além da questão contratual, o salário do jogador é considerado um obstáculo ainda maior para qualquer avanço. Firmino recebe aproximadamente 30 milhões de euros por ano, valor que gira em torno de R$ 175 milhões anuais e quase R$ 14,5 milhões mensais, algo completamente fora da realidade financeira do futebol brasileiro.

Mesmo assim, o Corinthians segue acompanhando a situação do atacante e avalia possibilidades antes de qualquer proposta oficial. Enquanto isso, Firmino continua apresentando bons números no exterior, somando 19 gols e sete assistências em 33 partidas disputadas pelo Al-Sadd na atual temporada.