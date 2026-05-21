O sorteio do Viva Sorte desta quinta-feira (21), às 12h30, já foi realizado e os números já podem ser conferidos pelos participantes. O próximo sorteio será realizado às 17h30 e às 19h30 tem mais um.

Veja abaixo os números do sorteio do Viva Sorte realizado nesta quinta-feira (21), com uma ganhadora do Paraná que levou R$ 500:

51 – 32 – 02 – 16 – 15 – 11 – 23 – 41 – 01 – 07 – 14 – 18 – 31 – 58 – 21 – 09 – 13 – 60 – 06 – 55 – 04 – 47 – 40 – 19 – 43 – 26 – 25 – 33 – 08 – 05 – 30 – 17 – 03 – 45 – 52 – 22 – 49 – 54 – 27

Segundo sorteio das 12h30, com um ganhador de São Paulo (SP) que levou R$ 500:

33 – 39 – 27 – 37 – 51 – 02 – 21 – 40 – 14 – 43 – 38 – 60 – 06 – 03 – 57 – 59 – 23 – 36 – 34 – 11 – 26 – 32 – 53 – 44 – 08 – 30 – 45 – 35 – 31 – 01 – 58 – 17 – 05 – 16 – 42 – 09 – 46 – 12 – 48 – 29 – 52

O terceiro sorteio, com prêmio de R$ 1.000 teve os seguintes números, com uma aposta ganhadora de Sumaré (SP):

16 – 19 – 05 – 54 – 15 – 59 – 13 – 50 – 31 – 46 – 09 – 04 – 39 – 42 – 20 – 34 – 33 – 23 – 14 – 58 – 55 – 60 – 17 – 01 – 35 – 47 – 11 – 26 – 10 – 21 – 24 – 29 – 02 – 57 – 36

Como funciona o Viva Sorte

No Viva Sorte, os participantes concorrem a prêmios por meio de títulos emitidos pela modalidade. Além disso, os sorteios costumam distribuir diferentes premiações ao longo dos concursos realizados.

Os resultados são divulgados após os sorteios oficiais. Justamente por isso, muitos participantes acompanham as atualizações para conferir se foram contemplados nas premiações disponíveis.