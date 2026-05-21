O clube mais rico do mundo entrou na disputa para contratar Danilo, que vive um momento de indefinição sobre o futuro no Botafogo. O volante ganhou destaque na temporada e, justamente por isso, passou a despertar interesse de equipes importantes do futebol europeu.

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, o Newcastle avalia a contratação do meio-campista brasileiro. A diretoria dos Magpies entende que o jogador pode agregar qualidade ao elenco, embora ainda não tenha oficializado uma proposta ao Botafogo.

O principal entrave nas conversas envolve justamente o valor pedido pelo clube carioca. O Alvinegro estipulou a saída do atleta em €40 milhões, quantia que gira em torno de R$ 234 milhões e que vem sendo considerada alta pelos ingleses.

No entanto, não é apenas o aspecto financeiro que dificulta o avanço do Newcastle. O fato de a equipe não disputar a próxima edição da Champions League também pesa contra, já que Danilo tem como prioridade atuar no principal torneio europeu.

Além disso, o Botafogo não pretende facilitar a negociação, mesmo diante do interesse do volante em se transferir. A equipe carioca enfrenta dificuldades financeiras, mas ainda assim tenta manter uma postura firme nas tratativas pelo jogador.

Créditos: Divulgação/Newcastle

Concorrência por Danilo cresce dentro e fora do Brasil

Enquanto o Newcastle monitora a situação, outros clubes também acompanham o futuro do volante. O Manchester United aparece entre os interessados na Europa e observa os próximos passos envolvendo o atleta do Botafogo.

Já no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras avaliam a possibilidade de apresentar uma oferta pelo meio-campista. Até mesmo com a forte concorrência, Danilo segue valorizado no mercado após a sequência de boas atuações pela equipe carioca.