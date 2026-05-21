Um ministro deu uma boa notícia para quem sonha em conquistar a casa própria, após o governo indicar que trabalha para ampliar o uso do FGTS no financiamento de moradias. A medida deve fortalecer ainda mais o acesso ao crédito habitacional nos próximos anos.

A declaração foi feita por Vladimir Lima, ministro das Cidades, durante o Enic, evento promovido pela CBIC. Segundo ele, o foco da gestão federal é justamente ampliar as possibilidades dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, considerado uma das prioridades da área habitacional.

Além disso, o Ministério das Cidades informou que o FGTS liberou, em 2026, um orçamento recorde de R$ 144,5 bilhões para habitação. O valor faz parte de um total de R$ 160,5 bilhões voltados também para saneamento e infraestrutura urbana.

No entanto, a expectativa do governo vai além dos recursos financeiros. Vladimir Lima destacou que a meta inicial de contratar 2 milhões de moradias pelo Minha Casa, Minha Vida acabou sendo ampliada, justamente após a retomada do programa em 2023.

Agora, segundo o ministro, a projeção é chegar à marca de 3 milhões de unidades habitacionais. Ele afirmou que cada imóvel entregue representa um sonho realizado para milhares de famílias, além de movimentar diferentes áreas da economia brasileira.

Créditos: Magnific

Parceria é vista como fundamental para ampliar moradias

Durante o encontro, Vladimir Lima também ressaltou a importância da parceria entre o setor público e a construção civil. De acordo com ele, o governo é responsável pela formulação das políticas habitacionais e pela destinação dos recursos necessários.

Por outro lado, as construtoras ficam encarregadas da execução das obras e da entrega dos empreendimentos. O ministro destacou que justamente essa união entre investimento público e atuação das empresas tem sido essencial para acelerar os projetos habitacionais no país.