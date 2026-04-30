Uma cidade localizada no Espírito Santo, é reconhecida como a cidade mais budista do Brasil, destacando-se por abrigar o Mosteiro Zen Morro da Vargem. Este mosteiro é famoso por sua impressionante estátua de Buda, que possui 35 metros de altura, tornando-se a maior do Ocidente e a segunda maior do mundo.

O monumento, situado às margens da BR-101, simboliza a paz e a meditação, atraindo visitantes de diversas partes do país. A estátua, que representa o Buda Shakyamuni, é uma das principais atrações turísticas do estado do Espírito Santo.

Com 350 toneladas, o Grande Buda é maior que o Cristo Redentor, um dos ícones mais conhecidos do Brasil. O Mosteiro Zen Morro da Vargem foi fundado em 1974, e desde então se tornou um espaço de prática espiritual e reflexão, recebendo tanto turistas quanto praticantes de meditação.

Atrações e Visitação na cidade mais budista do Brasil

O local não apenas oferece uma vista impressionante da estátua, mas também proporciona um ambiente propício para retiros e meditações. A entrada em algumas áreas do mosteiro é gratuita, permitindo que um número maior de pessoas tenha acesso a essa experiência única.

A combinação de natureza e espiritualidade faz de Ibiraçu um destino atrativo para aqueles que buscam tranquilidade e autoconhecimento. A obra foi idealizada pelo escultor Genésio Gomes Moura, conhecido como “Ceará”

Sua criação não só embeleza a região, mas também serve como um marco cultural e religioso, promovendo a prática do budismo e a filosofia da meditação. A estátua atrai não apenas turistas, mas também estudiosos e praticantes que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a cultura budista.

Ibiraçu se posiciona como um polo de turismo religioso e cultural no Brasil. A presença do Mosteiro Zen Morro da Vargem e do Grande Buda contribui para a disseminação dos ensinamentos budistas, promovendo a paz e a meditação