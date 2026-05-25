Chile, Colômbia e Peru implementaram restrições rigorosas para a entrada e saída de brasileiros que não tenham regularizado a situação de seus passaportes. As autoridades migratórias desses países exigem que os viajantes apresentem um documento de viagem válido e em vigor, a fim de evitar complicações durante o embarque e a imigração.

No Chile, a entrada de estrangeiros é condicionada à apresentação de um passaporte válido. A Polícia de Investigação (PDI) e as companhias aéreas têm autoridade para impedir o embarque caso o passaporte esteja vencido.

Além disso, os cidadãos chilenos também precisam de documentação atualizada para viajar ao exterior, embora existam exceções para alguns países da América do Sul, onde é permitido o uso de documentos de identidade.

Requisitos de Passaporte na Colômbia

Na Colômbia, a situação é semelhante, é estabelecido que todos os viajantes internacionais devem ter um passaporte válido. As autoridades reforçam que os cidadãos colombianos devem se identificar como nacionais ao entrar ou sair do país.

Caso o passaporte esteja vencido, tanto as companhias aéreas quanto as autoridades de imigração podem barrar o embarque até que o documento seja renovado. Existe uma exceção para alguns cidadãos venezuelanos, que podem entrar na Colômbia com passaporte vencido sob condições específicas definidas pelas autoridades.

Exigências em Relação ao Passaporte no Peru

Peru também exige que os estrangeiros apresentem um passaporte ou documento de identidade válido durante o controle migratório. Para residentes estrangeiros, é necessário ter um passaporte válido ao deixar o país.

Embora alguns cidadãos peruanos possam utilizar o Documento Nacional de Identidade (DNI) para viajar a países vizinhos, a apresentação de um passaporte válido continua sendo obrigatória para muitos destinos internacionais. Se o passaporte estiver vencido, as companhias aéreas ou as autoridades de imigração podem recusar o embarque ou a entrada, dependendo do destino e da nacionalidade do passageiro.