Nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Cusco, do Peru, no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. Antes de a bola rolar, pedimos para a inteligência artificial do Google prever o que acontecerá no templo do futebol brasileiro.

Segundo o Gemini, o cenário é amplamente favorável ao time carioca. Já classificado e com a primeira posição da chave garantida o Rubro-Negro “tem a faca e o queijo na mão para confirmar sua soberania no grupo” vencendo novamente o adversário peruano – na ida, em abril, vitória por 2 a 0, no Peru.

Devido a disparidade técnica, a tendência é que o Fla tome conta do jogo desde os primeiros minutos, tentando sufocar o rival. Pressão essa que deve ser sentida pelo Cusco, que já encontrou obstáculos para impor dificuldades na altitude e deve se deparar com um cenário ainda mais desafiador no Maraca.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Para a IA, o Flamengo vencerá por 3 a 0: “Minha previsão é de uma vitória tranquila do Flamengo. O time brasileiro deve controlar a posse de bola, explorar as pontas e construir um resultado elástico. O Cusco tentará se fechar, mas a pressão do Maracanã deve fazer com que o Flamengo encontre espaços cedo”.

Flamengo chega pressionado para o duelo

Com duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, o Fla chega pressionado, de certa forma, para o confronto de logo mais. Se quiserem ir para a pausa para a Copa do Mundo em situação favorável, o técnico Leonardo Jardim e seus comandados precisam dar uma resposta dentro de campo.

No fim de semana, o time rubro-negro sofreu uma derrota acachapante para o Palmeiras, por 3 a 0, no duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro. O atual campeão brasileiro e da América tem oscilado e isso liga o alerta para a sequência da temporada.