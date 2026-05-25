O Governo dos Estados Unidos, através do Serviço de Impostos Internos (IRS), implementou uma medida rigorosa que afeta cidadãos e estrangeiros que não realizarem um procedimento específico relacionado a suas obrigações fiscais.

O IRS começou a embargar automaticamente as contas bancárias e os bens de todos aqueles que atrasaram a resposta a um aviso final. Quando um contribuinte não resolve uma dívida fiscal por um período prolongado, o processo de cobrança deixa de ser administrativo e se torna uma ação direta.

Ignorar os avisos finais do IRS pode resultar em consequências imediatas, como o congelamento de fundos e bens. O IRS utiliza um Sistema Automatizado de Cobro (ACS) para avançar com essas medidas, que visam recuperar valores devidos ao fisco.

Aviso Final de Intenção de Embargo

Antes de qualquer embargo, o IRS envia um Aviso Final de Intenção de Embargo, que é uma notificação crucial. Este aviso contém detalhes sobre a dívida pendente e um prazo de até 30 dias para que o contribuinte responda ou regularize sua situação.

Este é o último aviso que precede a ativação de medidas de cobrança mais severas. Se o contribuinte não responder a esse aviso, o caso é transferido para o sistema de cobrança ativo, que permite ao IRS iniciar o embargo sem novas advertências.

O não atendimento ao Aviso Final de Intenção de Embargo reduz significativamente o espaço para negociação. Os contribuintes que ignoram essa notificação podem enfrentar uma série de dificuldades financeiras, já que suas contas e bens podem ser embargados sem aviso prévio adicional.

As consequências de não responder ao aviso do IRS podem ser severas. Além do embargo de contas e bens, o contribuinte pode enfrentar a dificuldade de negociar sua dívida. O IRS tem a capacidade de agir rapidamente, e a falta de comunicação por parte do contribuinte pode levar a uma situação financeira complicada.