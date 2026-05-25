A aposentadoria é um direito fundamental dos trabalhadores, assegurado pela Previdência Social no Brasil. No entanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre as regras que regem esse benefício, especialmente no que diz respeito à idade e ao tempo de contribuição necessário para sua concessão.

Não há idade máxima para que um trabalhador receba a aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O que existe são requisitos mínimos que devem ser cumpridos para que o benefício seja solicitado.

A Previdência Social estabelece uma idade mínima e um tempo de contribuição necessário para que o trabalhador possa se aposentar. Para as mulheres, a idade mínima exigida é de 62 anos, além de um tempo de contribuição de pelo menos 15 anos, o que equivale a 180 meses de carência.

Já para os homens, a idade mínima é de 65 anos, com um tempo de contribuição de pelo menos 20 anos. No entanto, se o homem começou a contribuir antes da Reforma da Previdência de 2019, ele pode se aposentar com apenas 15 anos de contribuição.

Regras de Transição

Além das regras gerais, existem modalidades de transição que permitem que alguns trabalhadores se aposentem antes do cumprimento das idades mínimas. Essas regras foram criadas para suavizar a transição entre o sistema anterior e as novas exigências estabelecidas pela reforma.

Os trabalhadores podem optar por diferentes caminhos, dependendo de suas condições de contribuição e do tempo que faltam para atingir a idade mínima. Essas regras de transição incluem, por exemplo, a possibilidade de aposentadoria por pontos, que combina a idade do trabalhador com o tempo de contribuição.

Para trabalhadores que não têm tempo de contribuição e atingem a idade avançada sem renda, existe a opção de solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). Este benefício é destinado a idosos a partir de 65 anos que comprovem baixa renda.