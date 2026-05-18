Nos últimos meses, a dinâmica do comércio global tem se alterado devido a eventos significativos entre as principais potências, especialmente China e Estados Unidos. A recente renovação da habilitação de frigoríficos americanos pela China para exportação de carne bovina pode trazer implicações importantes para o Brasil.

Com a competitividade da carne brasileira e a demanda aquecida do mercado chinês, o Brasil pode se beneficiar dessa nova situação. Analistas destacam que, apesar da reabertura do mercado americano, as dificuldades estruturais enfrentadas pelos Estados Unidos limitam sua capacidade de competir efetivamente com os exportadores brasileiros.

Após a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China, mais de 400 frigoríficos norte-americanos receberam autorização para exportar carne bovina ao mercado chinês. A decisão representa uma mudança importante em relação ao cenário do ano anterior, quando a China endureceu as exigências comerciais e sanitárias aplicadas aos Estados Unidos.

Naquele período, aproximadamente 390 frigoríficos tiveram seus registros suspensos ou não renovados, provocando uma forte redução das exportações de carne bovina americana para os chineses.

Desafios e oportunidades para o mercado brasileiro

Os Estados Unidos atravessam um momento delicado na pecuária bovina. O rebanho do país atingiu o menor nível desde 1951, reduzindo a capacidade de atender tanto o consumo interno quanto a demanda internacional.

Além disso, fatores como secas prolongadas, aumento dos custos de produção e dificuldades logísticas têm pressionado ainda mais o setor pecuário americano. Nesse contexto, o Brasil surge como um dos principais beneficiados.

A carne bovina brasileira possui preços significativamente mais baixos em comparação à americana. Enquanto a arroba brasileira gira em torno de US$ 69,87, a dos Estados Unidos alcança cerca de US$ 126,50. Essa diferença aumenta a competitividade do produto brasileiro no mercado chinês.

Outro fator relevante é o crescimento das importações americanas de carne bovina do Brasil. Em janeiro de 2026, as compras dos EUA avançaram 6,85% em relação ao mês anterior.